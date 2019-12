Überraschendes Blitzeis: Unfallschwerpunkt rund um Meschede

Der Dunst löst sich langsam auf, die Temperaturen steigen, die Streudienste waren im Einsatz: Nach der Glättewarnung der Polizei in Meschede am Morgen kommt vorerst die Entwarnung.

14 Unfälle am Morgen

Durch die Glätte hatten sich am Dienstagmorgen insgesamt 14 Unfälle ereignet, so die Bilanz der Polizei in Meschede. Glücklicherweise blieb es dabei bei Blechschäden, ein Mensch wurde leicht verletzt. Schwerpunkt der Unfälle waren das Stadtgebiet von Meschede, daneben auch Olsberg. Im Mescheder Stadtgebiet war die Kreisstraße 45 zwischen Eversberg und Wehrstapel mit ihrer Gefällestrecke besonders betroffen.

Das Glatteis kam völlig überraschend: Die Polizei in Meschede erhielt um 8.15 Uhr eine entsprechende Warnung des Deutschen Wetterdienstes in Essen – fast zeitgleich damit, so ein Sprecher der Polizei, trafen dann auch in der Leitstelle die ersten Unfallmeldungen ein. Bis 10 Uhr hielten sie an.

Die Polizei appelliert weiter: Bitte vorsichtig fahren! Das Phänomen der überfrierenden Nässe könne zum Abend wieder auftreten.