TuS Valmetal hat sich für 2021 eine Menge vorgenommen

Ramsbeck Der TuS Valmetal blickt optimistisch aufs Jahr 2021. Ein Jahr, in dem einige große Bauprojekte anstehen.

Der TuS Valmetal hat sich kurz vor dem Weihnachtsfest mit Grüßen an die Öffentlichkeit gewendet. Es ist der Rückblick auf ein schwieriges Jahr - und ein Ausblick auf große Projekte in 2021.

Es sei ein hartes und noch nicht da gewesenes Jahr, das hinter dem Verein liege. "Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben auf eine Art und Weise verändert und unsere Freiheit eingeschränkt, wie wir alle es vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten haben", schreibt der TuS Valmetal.

Auch der Sportverein habe die Auswirkungen in hohem Maße zu spüren bekommen. Zunächst wurde im März der Sport- und Spielbetrieb komplett eingestellt. Im Anschluss musste ein Hygienekonzept erstellt werden, um unter den gegebenen Umständen zumindest ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung zu stellen.

Erfreuliche Zuschsauerzahlen

In den Sommermonaten als die Zahlen der Neuinfektionen in der Gemeinde und im Valmetal auf einem geringen Stand waren, konnte das Sportangebot, mit Ausnahme des Turnens in der Sporthalle, wieder auf das gewohnte Maß gebracht werden. So konnte beispielsweise die neue Spielgemeinschaft im Fußball-Seniorenbreiech mit dem FC Ostwig-Nuttlar den Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen und nach einem etwas holprigen Start auch erste Erfolge verzeichnen. Auch die Zuschauerzahlen waren sehr erfreulich. Im Tennis konnte wieder eine erste Herrenmannschaft gemeldet und der Liga-Spielbetrieb bei allen Mannschaften durchgezogen werden.

"Schweren Herzens mussten wir den Verlust unseres Ehrenmitgliedes Ferdi Becker und des ebenfalls langjährigen und verdienten Mitgliedes Paul Becker hinnehmen. Mögen sie in Frieden ruhen", blickt der Verein auf die wohl traurigsten Momente zurück.

In den Ruhestand entlassen

Bei der Generalversammlung im August wurden in Michael Sommer und August Hermes zwei prägende Persönlichkeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte in den „Ruhestand“ der Vereins- und Vorstandsarbeit entlassen. "Dafür, dass sie unseren Verein in ihrer Amtszeit zu dem gemacht haben, was er heute ist, kann unser Dank an beide gar nicht groß genug sein", schreibt der geschäftsführende Vorstand.

Im Herbst stiegen dann die Infektionszahlen wieder und das Sportangebot musste erneut komplett eingestellt werden. "Aber auch neben dem eigentlichen Sport mussten wir auf viele Veranstaltungen verzichten, die unser Zusammenleben in den Dörfern prägen. Wir konnten den Westernlauf nicht durchführen, es fanden keine Schützenfeste statt und der Weihnachtsmarkt wurde ebenfalls abgesagt", blickt der TuS zurück.

Die Kinder des TuS Valmetal konnten in diesem Jahr auch den Nikolaus leider nicht persönlich treffen. Allerdings habe er sie nicht vergessen und ein kleines Geschenk vorbeigebracht.

Entbehrungen und Einschnitte

"Nun ist nach diesem Jahr voller Entbehrungen und Einschnitte in unsere freie Lebensgestaltung zum Glück ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und die Hoffnung, dass im nächsten Jahr ein Schritt in Richtung unseres normalen Lebens gegangen werden kann, sehr groß", blickt der TuS optimistisch nach vorn.

Für das nächste Jahr stünden einige große Bauprojekte beim TuS an und man freue sich, dadurch die Infrastruktur des Vereins weiterentwickeln zu können.

Ein besonderer Dank gelte wie immer den Abteilungsvorständen, den Übungsleitern, Sponsoren und allen Ehrenamtlichen die den TuS auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben.