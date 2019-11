TuS Jahn Berge: 100 Jahre erfolgreiche Sportgeschichte

Der TuS Jahn Berge hat am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen in der Schützenhalle gefeiert. Michael Lichtnecker, Vorsitzender des Vereins, zitierte in seiner Ansprache Anton Bruckner: „Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen.“

Der Verein schaffte es in seiner Geschichte mit der Fußballabteilung bis in die Bezirksliga, hatte zwischendurch 80 Mitglieder in der Judoabteilung und hat heute unter anderem eine starke Tischtennisabteilung. „Ohne diese Vergangenheit gäbe es nicht diese Gegenwart“, erklärte Lichtnecker. Unter den Gästen war auch Hannelore Schuller, die 91-jährige Tochter eines Vereinsgründers.

Anke Schluckebier, Mitglied des Präsidiums im Westfälischen Turnerbund, übergab Lichtnecker eine Urkunde für die Verdienste des Vereins in seiner hundertjährigen Geschichte. Ein Höhepunkt war auch der Auftritt der Kinder der Luziaschule Berge mit Schulleiter Friedhelm Baumhöfer.

Bürgermeister Christoph Weber betonte: „Sport bedeutet vor allem Kameradschaft, Disziplin, Ausdauer und Mannschaftsgeist. Er ist auch Schule für das Verhalten gegenüber anderen, trägt zur Charakterbildung bei und erzieht zum fairen Miteinander.“