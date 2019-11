Trotz Verzögerung: Kita in Berge arbeitet - im Tennisheim

Berge. Schon im August sollte die DRK-Kita in Berge eröffnet werden. Doch es gab Verzögerungen. Gemeinsam fanden die Beteiligten eine Lösung.

Eigentlich sollte schon nach den Sommerferien die neue DRK-Kita in Berge eröffnen, doch es hakte an einigen Stellen und der Termin musste um vier Monate verschoben werden. Ärgerlich fürs DRK. Für die Eltern, die sich fest auf das Eröffnungstermin verlassen hatten, eine mittlere Katastrophe. Doch die neue Leiterin Yvonne Niemann und DRK-Geschäftsführer Norbert Vowinkel fanden viel Unterstützung im Ort und eine praktikable Lösung: Seit August gibt es eine Übergangs-Einrichtung - im Tennisheim in Berge.

Dabei waren die ersten Schritte des rund drei Millionen Euro teuren Kita-Baus flott vorangegangen. Die Idee hatte Norbert Vowinkel schon bei seinem Antritt als Geschäftsführer beim DRK im Februar 2018 gehabt. Im Juni 2018 fiel die Entscheidung. Träger wurde das DRK Soziale Dienste Meschede gGmbH, Investor ist der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. Parallel zur Bauplanung wurden auch die Grundstücksfragen geklärt.

50 Bewerbungen für 13 Stellen

Im Januar/Februar 2019 stand eigentlich alles, doch dann gab es plötzlich Probleme „unter anderem mit dem Wegerecht und den Parkplätzen“, erläutert Vowinkel. Gemeinsam mit Kirche und Stadt wurden die Stellflächen an der Kirche überarbeitet und die Verkehrsführung zur Einbahnstraße geändert. „Letztlich haben alle davon profitiert“, ist Vowinkel überzeugt.

Schwierigkeiten hatte er auch, die passenden Handwerker zu finden. Eigentlich hatte das DRK ausschließlich Unternehmen aus der Region beauftragen wollen, aber das sei nicht möglich gewesen, bedauert Vowinkel. Elektriker und Dachdecker kommen jetzt aus dem Ruhrgebiet. „Wir haben hier einfach keinen gefunden.“ Mehr Glück hatte er bei der Einstellung des Personals. „Für die 13 Stellen hatten wir rund 50 Bewerbungen, damit hatte ich angesichts des Fachkräftemangels und der Ausschreibung mitten im Jahr nicht gerechnet“, freut er sich.

Bewerber begeistert

Die angestellten Erzieher sind jetzt zwischen 22 und 53 Jahre alt. Vowinkel weiß aus Gesprächen, dass es der Neubau und die Reggio-Pädagogik waren, die die meisten Bewerber begeisterten. Er ist überzeugt: „Das aktuelle Team ist von seinen Fähigkeiten breitgefächert, aufgeschlossen und arbeitet kindzentriert.“ Auch zwei Männer sind darunter, eine Motopädin, eine Fachkraft für U3 und ausgebildete Montessori-Pädagoginnen.

Für Yvonne Niemann ist es ab Dezember die größte Herausforderung, so ein großes Team zusammenzuschweißen. Und dann wieder den Blick nach außen zu richten. „Denn“, so betont Vowinkel, „auch im Sozialraum Berge wollen wir mit unserer Einrichtung aktiv werden und mit den umliegenden Kitas, mit Kirche, Schule und Vereinen gut zusammenarbeiten.“ Anfang Dezember soll es nun offiziell losgehen. Dann wird auch der Name bekanntgegeben. Bis dahin besteht die Übergangs-Kita mit 20 Kindern und drei Erziehern im Tennisheim.

Yvonne Niemann ist ausgesprochen froh über die die gute Zusammenarbeit. „Ludger Franzes, der Vorsitzende des Tennisheims, hat uns mit offenen Armen empfangen.“ Eine Kita in einem Tennisheim einzurichten ist nicht einfach, da müssen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Eine Notausgang musste extra geschaffen werden. „Aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadt hat gut funktioniert. Alle haben Hand in Hand zusammengearbeitet“, lobt die Leiterin. „Und wir haben im Dezember nicht mehr 60 Kinder, die sich an uns gewöhnen müssen, sondern nur noch 40.“

Die Reggio-Pädagogik

Sie freut sich auf das „Abenteuer“, eine viergruppige Kita zu leiten. Als Fachkraft für Reggio-Pädagogik bringt sie genaue Vorstellungen mit. „Die Reggio-Pädagogik ist kindzentriert“, erläutert sie. „Wir legen viel Wert auf individuelle Förderung und intensive Elternarbeit.“ Kinder entscheiden mit - vom Menüplan, über die Projekte bis zu den Regeln. „So sollen sie sich zu eigenständigen, selbstbewussten, freidenkenden Persönlichkeiten entwickeln.“

Ausgelegt ist die Kita für 75 Jungen und Mädchen. Im Dezember werden es 60 sein, darunter viele Kleine: 32 Jungen und Mädchen sind unter drei Jahren. „Das war ein Wunsch des Kreisjugendamtes. Der Bedarf an Plätzen für U-3 ist riesig.“ Eltern aus Berge, Olpe, Wennemen, Calle-Wallen, Freienohl und Wenholthausen bringen ihren Nachwuchs. Langfristig plant die Einrichtung mit einer Gruppe - zehn Kindern - unter drei Jahren, zwei Gruppen - jeweils 20 Jungen und Mädchen - zwischen zwei und sechs Jahren, und einer Gruppe mit 25 Kindern für die Drei bis Sechsjährigen.