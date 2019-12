Eslohe. Die Esloher haben ihren Rekord-Haushalt einstimmig verabschiedet - und das, obwohl es deutliche Kritik gab.

Trotz Kritik: Esloher Rekord-Haushalt einstimmig abgesegnet

Die Gemeinde Eslohe hat einen Rekord-Haushalt verabschiedet. Mit 9,1 Millionen Euro im nächsten Jahr und weiteren 8,8 Millionen Euro sind die Investitionen so hoch wie nie zuvor. „Für unsere Gemeindegröße drehen wir in den nächsten Jahren ein richtig großes Rad“, freute sich CDU-Fraktionschef Dr. Rochus Franzen in seiner Haushaltsrede.

Ausschlaggebende Faktoren

„Gute Wohnbedingungen, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, leicht erreichbare Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote sowie attraktive Dorfkerne bestimmen die Lebensqualität in den Dörfern“, warf Franzen ein Blick auf die Umstände in der Gesamtgemeinde. Sie seien ausschlaggebende Faktoren für Standortentscheidungen von Gewerbebetrieben und damit für das Arbeitsplatzangebot.

„In dieser Hinsicht haben Rat und Verwaltung für die Gemeinde Eslohe in den letzten Jahren und auch ganz aktuell viele vorausschauende, wegweisende und standortsichernde Entscheidungen getroffen“, betonte Franzen und zählte exemplarisch unter anderem den Bau des Esselmarktes, die Schaffung neuer Gewerbeflächen in Bremke, neues Bauland in Bremke, Cobbenrode, Wenholthausen und Kückelheim, den Erhalt und Ausbau der Schulinfrastruktur sowie die qualitative und quantitative Steigerung des Freizeitangebotes mit dem Ausbau des Radwegenetzes, dem Anlegen des Bike-Parks sowie Investitionen in Kinderspielplätze, Wanderwege, Esselbad, Sportplätze und Sporthallen auf.

„Dass im Moment so viele junge Familien in vielen Ortsteilen der Gemeinde sesshaft werden wollen, ist eine besondere Bestätigung der kommunalpolitischen Entscheidungen der letzten Jahre“, so Franzen. Die Orte der Gemeinde Eslohe seien attraktiv und perspektivisch gut aufgestellt.

FDP vermisst Zukunftsprogramm

Ganz so euphorisch sieht die FDP den Haushalt für das kommende Jahr und die Entwicklung derweil nicht. „Der Haushalt 2020 ist solide, aber nicht mehr als die Verwaltung der Gegenwart“, kritisierte FDP-Fraktionsvorsitzender Thorsten Beuchel. „Wie wir uns mit diesem Haushalt für die Aufgaben und Veränderungen der Zukunft aufstellen wollen und können, verstehen wir nicht“, machte er die Haltung seiner Fraktion deutlich.

Von neuen Ideen und strategischen Weichenstellungen sei in Eslohe leider wenig zu sehen. Man spreche fast nur über die schrittweise Fortführung bekannter und alter Themen. Er vermisse vielmehr ein Zukunftsprogramm für die Gemeinde. Diese bisherige Herangehensweise mag in erwartbar ruhigen Zeiten funktionieren, sie vergrößere aber die Gefahr, überrollt und abgehängt zu werden. Beuchel vermisst in Eslohe „Antworten und Unterstützungen für die Bürger, um ihnen Sicherheit im schnellen Wandel zu geben und Antworten an junge Erwachsene, um sie zu überzeugen, nicht in die hippen, modernen und digitalen Großstädte zu gehen“.

Planung der Schulzentrums-Erweiterung

Deutliche Kritik übte Beuchel außerdem an den Planungen für die Erweiterung des Schulzentrums. „Gefühlt bekommt jede neue Parkbank in unserer Gemeinde einen Fachplaner, aber eine Investition für die Realschule in Höhe von rund drei Millionen Euro machen wir selber“, so der Fraktionsvorsitzende. Es liege an der Verwaltung aufzuzeigen, dass das der richtige Ansatz sei.

Deutlich versöhnlicher klangen die Worte von SPD-Fraktionschef Volker Frenzel - obwohl auch er noch einmal seine Sorge deutlich machte, dass die Erweiterung des Schulzentrums alleinig in der Verwaltung geplant werden soll. „Ganz außer Betracht lassen sollte man die Hinzuziehung eines speziellen Fachplanungsbüros für Schulbauten nicht“, wünschte er sich. Allein der Blick von außen offenbare oft Probleme oder zeige alternative Lösungsvorschläge auf.

Stress im Ehrenamt

„Gemäß der Haushaltsplanung gehen wir in erfolgversprechende nächste Jahre“, blickte Frenzel deutlich zufriedener auf das Zahlenwerk und die Zukunft der Gemeinde: Was solle man an einem Haushaltsentwurf groß beanstanden, den der Kämmerer mit viel Unterstützung aus der gesamten Verwaltung mit solch positiver Prognose aufstellen könne.

Darüber nachdenken müsse man in Eslohe aber, ob man das Ehrenamt weiterhin so in die Pflicht nehmen könne, ohne Gefahr zu laufen, dass Ehrenamtler ihrer Posten überdrüssig würden, weil viele von ihnen inzwischen mehrfach tätig seien. „Wir müssen uns überlegen, ob die ein oder andere Investition in Man-oder Womanpower im Rathaus speziell für die Belange der ehrenamtlich geführten Vereine nicht langfristig einen enormen Mehrwert bringen könnte“, so Frenzel.

Schließlich verlasse sich die Gemeinde auch in großem Maße auf die Dienste von Ehrenamtlern. Stellvertretend griff er das Beispiel des Museumsvereins auf. Im Vorstand führe man mit dem Museum ein kleines Unternehmen - mit allen Risiken und Problemen. „Das Museum muss halbwegs wirtschaftlich geführt werden, trotzdem will man attraktiv bleiben“, so Frenzel.

Gerne weise man in diesem Zusammenhang auf diverse Fördermöglichkeiten hin. Das Problem sei nur, dass all dieses Organisatorische neben den üblichen Aufgaben von den gleichen Leuten mit erledigt werden müsse. Immer wieder gebe es hier auch Unterstützung aus dem Rathaus, betonte Frenzel und verband die Aussage gleichzeitig mit einem Dank. „Wir sorgen uns aber, ob diese Hilfe - und wir sprechen hier nicht nur vom Museumsverein - mit gleichbleibend hoher Intensität von der Gemeindeverwaltung fortwährend geleistet werden kann“, so der Fraktionsvorsitzende.



