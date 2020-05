Trotz Corona: Ferien-Abenteuer für Schmallenberger Kinder

56 Kinder bauen Hütten am Skilift Hunau in Bödefeld. Eine gemeinsame Aktion vom Jugendamt der Stadt Schmallenberg und Waldpädagogin Janine Priester

Schmallenberg. Das Jugendamt Schmallenberg bittet um Anmeldungen für seine Ferien-Angebote. Es hofft,dass Corona ihm keinen Strich durch die Rechnung macht.

Die Zeit der Sommerferien stellt für viele Kinder und Jugendliche eine besondere Zeit im Jahr dar - viel Zeit für Freizeit, viel Zeit für Freunde und besonderes Erlebnisse. Auch in den diesjährigen Ferien bietet das Jugendamt der Stadt Schmallenberg vielfältige Angebote an.

„Wir hoffen, dass die bisher bestehenden Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie bis zu dem Beginn des Ferienprogramms soweit gelockert wurden, dass wir die Aktionen starten und durchführen können“, schreibt Luisa van Ackeren vom Jugendamt in ihrer Pressemitteilung.

Hütten bauen

Direkt in der ersten Woche der Sommerferien, vom 29. Juni bis zum 3. Juli, findet die einwöchige Outdooraktion „Hütten bauen“ an der Hunau in Bödefeld statt. Täglich von 9 bis 15 Uhr wird gehämmert und gesägt. Mitmachen können alle zwischen 6 und 14 Jahren. Die Kosten betragen 95 Euro- darin enthalten sind das täglich warme Mittagessen, Getränke, Material und ein Paar Arbeitshandschuhe.

Abenteuerübernachtung

Für Jugendliche ab 10 Jahren folgt in der zweiten Woche am Mittwoch, 8. Juli ab 15 Uhr eine Abenteuerübernachtung in einer Hütte in Lengenbeck. Neben Stockbrot am Lagerfeuer backen und einer Menge spannender Spiele, haben die mutigen Jugendlichen die Möglichkeit, in einer Hängematte im Wald zu übernachten. Die Aktion kostet 10 Euro pro Teilnehmer.

Inlineskaten

Ein zweistündiges Inline-Skating-Sicherheitstraining findet am Donnerstag, 16. Juli von 9.45 bis 120 Uhr, statt. Das Training richtet sich an alle Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren und speziell auch an Einsteiger. Bei geringer Teilnehmer-zahl können gerne auch Eltern teilnehmen. Das Training kostet 30 Euro pro Teilnehmer. Schutzausrüstung kann geliehen werden.

Stadtrallye

Bei einer kostenfreien Stadtrallye durch die Kernstadt von Schmallenberg könnt ihr viele Dinge erfahren. Das Ziel liegt auf einem Spielplatz - hier gibt es eine Überraschung für alle Teilnehmer- Die Stadtrallye findet am Dienstag, 21. Juli von 9 bis 12 Uhr statt. Teilnehmen können alle Jugendlichen von 9 bis 14 Jahren. Start ist an der Kirche in Schmallenberg.

Großstadt-Luft

Mit Bus und Bahn starten Jugendliche ab 10 Jahren Donnerstag, 23. Juli um 8.45 Uhr zu einer Tagestour nach Dortmund. Nachdem das Deutsche Fußballmuseum erkundet wurde,, steht der Nachmittag fürs Shoppen zur freien Verfügung. In den 18 Euro Teilnehmerbeitrag enthalten ist die Zugfahrt und der Eintritt ins Fußballmuseum.

Wandern und Mini-Golfen

Am Dienstag, den 28. Juli findet eine Wanderung nach Grafschaft zum Mini-Golf-Platz statt. Start unserer Wanderung ist morgens um 8.30 Uhr an der Schmallenberger Kirche, um 12 Uhr endet die Aktion direkt in Grafschaft. Die Aktion kostet Euch 2 €. Bitte bringt einen kleinen Rucksack mit Snack und Getränk mit.

KIckboxen für Mädchen

Diese Aktion richtet sich nur an Mädchen ab 12 Jahren. Im Selbstbehauptungskurs mit dem Kickboxcenter Lembcke in Bad Fredeburg lernt ihr Techniken um im Alltag „stark“ zu sein und sich selbst zu behaupten. Die Aktion findet an zwei Vormittagen, Donnerstag, 30. Juli und Freitag, 31. Juli, jeweils von 9 bis-12 Uhr statt. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 50 Euro, die restlichen Kosten übernimmt das Jugendamt.

Bastelaktion

Zum Ende der Ferien wird für alle ab 12 Jahren eine Bastelaktion angeboten. Treffen ist um 9 Uhr an der Grundschule in Oberkirchen, von dort aus gehen wir ins „Stempel-reich“ von Angelika Kersting. Dort gestaltet ihr aus Draht und Holz eine Süßigkeiten Schale und befüllt diese. Um 12 Uhr können Eure Eltern auch am Stempelreich, Zur Lüttmecke 6, abholen.