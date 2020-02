Wenholthausen. Wanderer und Radfahrer sollen hier zum Entspannen eingeladen werden: Am Sauerlandradring in Wenholthausen wird das Tretbecken zur Erholungsanlage.

In den 70er Jahren entstanden überall im ländlichen Raum mit Fremdenverkehr Tretbecken mit entsprechenden Grünflächen. Wandern und Wassertreten kam in späteren Jahren aus der Mode und viele Anlagen verwahrlosten oder verfielen teilweise. In Wenholthausen soll sich das nun ändern. Die alte Anlage am Passelweg bekommt ein neues Gesicht.

Direkte Anbindung an Radring und Wanderweg

Die vorhandene Freizeitanlage, die nicht mehr zeitgemäß und unkomfortabel war, soll eine direkte Anbindung an den Sauerlandradring und den Erlebniswanderweg Homert (Wennepfad) bekommen und ein neuer ansprechender Erholungsrastplatz werden.

So war es in den 70er Jahren mal modern: Inzwischen aber ist das Tretbecken in Wenholthausen aus der Mode gekommen und verwahrlost. Jetzt wird der gesamte Bereich modernisiert, um Radfahrer und Wanderer anzusprechen. Foto: Gudrun Schulte

Dazu gehören ein neues Betontretbecken mit einer integrierten Liege für Fußbäder, ein Wasserspiel, Wellnessliegen, moderne Sitzgruppe und eine Fahrradreparatur-Station. Damit sollen Familien, Wanderer und Radfahrer zum Entspannen und Verweilen eingeladen werden.

Eine sichere Zufahrt, asphaltiert und mit entschärftem Gefälle, soll die Besucher zu der neuen Anlage führen. Mit der entsprechenden Beschilderung soll auf den attraktiven Rastplatz hingewiesen werden. Rückgebaut werden das alte Tret- und Matschbecken aus Stahlwannen, der Barfußpfad, ein Erdwall, die Waschbetonplatten, Betonbänke und Natursteine.

Zufahrtsfrage geklärt

Schon Mitte 2017 hatte sich der Heimat- und Förderverein des Ortes darauf geeinigt, dass im hinteren Bereich des Passelwegs etwas passieren müsse, um den vorhandenen Platz wieder attraktiv zu machen. Im Oktober 2017 fand die Präsentation bei der Kompetenzgruppensitzung des „Leader“-Vereins statt.

Anschließend erfolgte die Zusage. Zunächst wurde über eine neue Lösung hinsichtlich Zufahrt zum Tretbecken diskutiert: Es gab Bedenken, den Besuchern, vor allem den Radlern, Zugang über die landwirtschaftlich genutzte Zufahrt zu gewähren. Als Alternative beschloss der Verein, einen Trampelpfad vom Radweg zum Tretbecken anzulegen. Dies wurde als erste Anpassung in das Projekt aufgenommen.

Neue Wasserzuleitung muss her

Im September 2018 trat Stephan Pieper als Vorsitzender des Heimat- und Fördervereins zurück. Ab diesem Zeitpunkt ruhte das Projekt, da die Zukunft des Vereins unklar war. In der Folgezeit fanden sich neue Beisitzer und die Aufgaben wurden neu verteilt. Zudem gab sich der Verein eine neue Satzung, die die Mitgliederversammlung im Februar 2019 annahm. Im Juli des Jahres wählte eine außerordentlichen Versammlung einen neuen ersten Vorsitzenden.

Parallel zur Umstrukturierung im Verein versiegte im Sommer 2018 die Wasserzuleitung zum Tretbecken. Sie muss erneuert werden. Dazu mussten mit allen Grundstücksbesitzern entsprechende Gestattungsverträge aufgesetzt werden. Die Erneuerung der Wasserleitung musste mit ins Projekt aufgenommen und damit in einer zweiten Anpassung eine neue Finanzierung durch die Gemeinde und „Leader“ aufgestellt werden.

Nach dem Eintrag ins Vereinsregister, konnte endlich der Antrag an die Bezirksregierung gestellt werden. Im Dezember letzten Jahres erfolgte die Zusage der Bezirksregierung. Jetzt konnte endlich der Auftrag für die Gewerkearbeiten an die Firma Altbrod aus Wenholthausen vergeben werden.

>>>HINTERGRUND<<<

Die Fläche der Freizeitanlage umfasst 920 Quadratmeter.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 55.000 Euro, davon rund 29.000 Euro für die Gewerkearbeiten, 19.000 Euro für die Ausstattung und ca. 7000 Euro an Planungskosten.

Die Entwürfe stammen von Landschaftsarchitektin Maria Vogel aus Wenholthausen.