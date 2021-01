Touristen-Ansturm macht sich auch in Bestwig bemerkbar

Kevin Mikus an seiner Esso-Tankstelle in Velmede. Viele der Winterberg-Touristen haben am Wochenende beim ihm Halt gemacht. Das hatte nicht nur Vorteile.

Velmede Der Ansturm von Winter-Touristen hat sich auch an der Esso-Tankstelle in Bestwig bemerkbar gemacht. Er hatte gute und schlechte Seiten.

Es war fast wie in alten Zeiten: Am ersten wirklich winterlichen Wochenende nach der Eröffnung der A46 haben sich wieder wahre Automassen über die Bundesstraße in Bestwig geschoben. „Es war zwar nicht so voll wie zu Zeiten vor der Autobahn, aber hier war schon eine ganze Menge los“, sagt Kevin Mikus, der vor Kurzem die Esso-Tankstelle an der Bundesstraße in Velmede übernommen hat.

Verkehr von der Autobahn abgeleitet

Als Tankstellenbetreiber hat er vom Stau am Autobahnende in Bigge profitiert: Wegen der Automassen auf der A46 wurde der Verkehr an der Ausfahrt in Velmede abgeleitet – und damit direkt vorbei an Mikus‘ Tankstelle. Konkrete Zahlen kann Mikus zwar nicht nennen, aber das Wochenende habe ihm einen deutlich höheren Umsatz beschert, sagt er.

Toiletten gesperrt

Was allerdings auch hinzu kam: Viele der Touristen wollten auf ihrer Durchreise in die Skigebiete in Winterberg nur die Toilettenanlage der Tankstelle nutzen. Grundsätzlich, so sagt Mikus, sei das gar kein Problem. Angesichts der aktuellen Corona-Lage habe er sich allerdings recht schnell dazu entschieden, die WC zu schließen.

Wegen des Andrangs sei es nicht machbar gewesen, nach jedem Toilettengang die Anlage aufwändig zu desinfizieren. „Alles andere wäre unverantwortlich gewesen“, sagt er mit Blick auf die Infektionszahlen. Leider hätten nicht alle Touristen mit Verständnis reagiert, drückt er es sehr vorsichtig aus.

