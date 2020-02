Toter im Maisfeld: Ein Verdächtiger ist plötzlich frei

Das Verfahren um den Toten aus dem Maisfeld nimmt möglicherweise eine Wendung: Einer der beiden Verdächtigen ist wieder auf freiem Fuß. Das Landgericht Arnsberg hat den Haftbefehl gegen ihn aufgehoben - es sieht keinen hinreichenden Tatverdacht mehr und wertet die Beweislage als zu dünn. Das bestätigte Staatsanwalt Klaus Neulken auf Anfrage dieser Zeitung.

Schwurgericht entscheidet noch

Der Ermittler hält die beiden Männer nach wie vor für die Täter. Noch hat das Schwurgericht nicht darüber entschieden, ob es die Anklage wegen Totschlags in vollem Umfang zulässt. Bei den Verdächtigen handelt sich um zwei 28 und 37 Jahre alte Polen. Sie sollen einen 45 Jahre alten Mann aus der Ukraine in ihrer Unterkunft in Vosswinkel getötet und die Leiche anschließend in ein Maisfeld bei Schüren gebracht haben.

Dort wurde der Getötete Anfang September vorigen Jahres zufällig entdeckt. Der 28-jährige Verdächtige hatte sich wenige Tage später selbst bei der Polizei in Wuppertal gestellt, nachdem er mitbekommen hatte, dass er gesucht worden war. Er war von Zeugen belastet worden, hatte die Tat aber von Anfang an bestritten. Sein Verteidiger stellte jetzt den Antrag auf Haftprüfung.

37-Jähriger bleibt in Haft

In Haft bleibt hingegen der 37-jährige Pole. Das Opfer und die beiden Männer hatten in einem Haus in Vosswinkel gewohnt und waren als Bauhelfer tätig. Der Ukrainer muss in den Gebäude getötet mit einem Schlag auf den Kopf worden sein, die Ermittler sicherten dort seinerzeit Blutspuren.