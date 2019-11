Telekom-Ärger: Wie ein Landwirt um seinen Anschluss kämpft

Frank Gödde aus Leckmart ist sauer und glücklich zugleich. Monatelang hat er bei der Telekom dafür gekämpft, dass er seinen alten ISDN-Anschluss so lange behalten darf, bis endlich auch in Leckmart die Breitbandversorgung sichergestellt ist. Vergeblich! „Die haben sich kein Stück bewegt“, nennt Gödde den Hintergrund für seinen Ärger.

Sämtliche Alternativen und Übergangslösungen, die ihm von allen möglichen Seiten angeboten worden seien, wären mit zusätzlichen Kosten, vor allem aber mit neuen Rufnummern für Telefon und Fax verbunden gewesen, sagt er und ergänzt: „Für unseren landwirtschaftlichen Betrieb wäre das ein Riesenproblem und ein enormer Aufwand gewesen. Sämtliche Kunden, Lieferanten, Behörden - alle hätten wir über unsere neue Nummer informieren müssen. Das wäre doch Irrsinn, angesichts der Tatsache, dass es hier in nicht allzu langer Zeit Breitband geben soll.“

Öffentlicher Druck

Bei allem Ärger in den vergangenen Wochen und Monaten ist Gödde aber nun doch am Ziel angekommen. Kurz vor knapp. Denn am 2. Dezember sollte der ISDN-Anschluss abgeschaltet werden. Wird er aber nun doch nicht. Deshalb ist Gödde zwar erleichtert, betont aber gleichzeitig: „Es ist traurig, dass die Telekom erst reagiert, wenn es öffentlichen Druck gibt.“

Mit „öffentlichem Druck“ meint der Leckmarter eine Anfrage unserer Zeitung an die Pressestelle der Telekom. Denn die scheint den Telekommunikations-Giganten am Ende dann doch zum Einlenken bewegt zu haben. „Der Termin für die standardmäßige Kündigung des Anschlusses wurde angepasst“, teilt Telekom-Sprecherin Gabriele Michalek mit.

Statt im Dezember 2019 wird der ISDN-Anschluss ihren Angaben zufolge nun erst am 30. September des kommenden Jahres gekündigt. „Mehr wollte ich doch gar nicht“, sagt Gödde. „Es hätte alles so einfach sein können.“ Ab Oktober 2020 kann Göddes Anschluss dann mit neuer Technik weitergeführt werden, wie bisher - ohne großen Aufwand und ohne, dass es zwischenzeitlich neue Nummern gibt. Jetzt hofft Gödde nur noch, dass die Telekom für den Anschluss seines Bruders, der ebenfalls in Leckmart wohnt, die gleiche Entscheidung trifft.

Abschluss des Glasfaserausbaus

Bereits im Jahr 2015 hat die Telekom damit begonnen, ihr Netz auf die sogenannte IP-Technologie umzustellen. Mittlerweile sei die Umstellung im Telekom-Netz so gut wie abgeschlossen, so Gabriele Michalek. Bereits rund 24 Millionen Kunden und damit mehr als 95 Prozent seien umgestellt worden.

Während für Privatkunden die Umstellung Ende 2019 abgeschlossen werden soll, gelte für Geschäftskunden das Jahr 2020. „Für das alte Netz wird es immer schwieriger, Ersatzteile zu beschaffen. Ein zuverlässiger Betrieb der alten Plattform ist in der Zukunft nicht mehr möglich“, erklärt Michalek die Hintergründe.

Wie sie weiter mitteilt, soll der Glasfaserausbau im Bereich Leckmart übrigens zum dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein.