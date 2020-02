Tausende feiern Karneval in Reiste: Hier sind die Fotos

Reiste. 12 Fußgruppen und sechs Motivwagen machen mit beim Rosenmontagszug in Reiste - und tausende an den Straßenrändern.

Grau war hier nur das Wetter. Farbenfroh und stimmungsvoll - so war dieser 23. Rosenmontagszug bei Pulau Reiste.

Stimmungsvoller Nachmittag

Der Nieselregen tat der Feierlaune keinen Abbruch: In Reiste standen wieder Tausende an den Straßenrändern und verfolgten den kleinen, aber feinen Zug. Diesmal waren 12 Fußgruppen und sechs Motivwagen zu sehen. Als Lokführer führte diesmal Dieter Godmann den Umzug an.

Rosenmontagszug in Reiste 1 / 87 Rosenmontagszug in Reiste Stimmungsvoll und farbenfroh: Impressionen vom Rosenmontagszug in Reiste. Foto: Jürgen Kortmann

Warum die Gelegenheit nicht gleich öffentlichkeitswirksam nutzen? Prinz Christian Tigges, genannt „Bora“, nutzte plakativ seinen Prinzenwagen zur Partnerschaftssuche - „Prinz sucht Frau“, samt seiner Handynummer, stand ganz groß auf dem Wagen beim Rosenmontagszug in Reiste. Moderator Frido Reinert und die vielen tausend Zuschauer hatten ihren Spaß mit dem Prinzen auf Brautschau.

Nach dem Umzug ging es direkt zur Party in die Schützenhalle: „Ganz spontan“, so Pulau-Vorsitzender Daniel Kenter, wurde dafür der „Asphalt-Anton“ noch am Morgen für einen Auftritt gewonnen. Stargast daneben war „Marry“: Die heißt eigentlich Marion Möhlich, singt als „Marry“ aber einschlägige Lieder wie „Vorglühn Nachglühn“ und hat schon mehrere „Ballermann-Awards“ gewonnen.