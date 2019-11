Süß, aber nicht ungefährlich: Das Enten-Phänomen am Bahnhof

Bestwig. In Bestwig haben die Enten den Bahnhofsvorplatz für sich entdeckt. Ein putziges Phänomen, das aber auch Gefahren birgt.

Putzig watscheln die Enten über den Bestwiger Bahnhofsvorplatz - überqueren schön ordentlich in Reih und Glied die Straße zum Parkplatz. Passanten bleiben verzückt stehen und machen Fotos von diesem niedlichen Ereignis. Das aber kommt inzwischen gar nicht mal so selten vor.

Bernhard Koch, Vorsitzender des Vereins für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerland kennt dieses Phänomen und seine Hintergründe nur zu gut. „Das hängt damit zusammen, dass die Tiere im Hennenohl gefüttert werden“, sagt er. „Die Enten verlieren dadurch nach und nach immer mehr die Scheu vor Menschen“, so der Ornithologe. Und das sei eigentlich gar nicht gut, weil es für die Tiere nicht ungefährlich sei, sich dort zu bewegen, wo Autos fahren.

Auch auf der B7 unterwegs

Dabei geht es inzwischen längst nicht mehr nur um den Bereich des Bahnhofsvorplatzes, wie das Ordnungsamt der Gemeinde Bestwig auf Nachfrage bestätigt. „Die Kollegen haben die Enten auch schon beim Überqueren der B7 beobachtet“, sagt Angelika Beuter, Sprecherin der Gemeinde. Etwas dagegen unternehmen könne man allerdings nicht wirklich, da es sich um freilebende Tiere handele.

Unabhängig davon, dass die Enten die Autofahrer auf der B7 zu einer Vollbremsung zwingen und so möglicherweise der Grund für einen Unfall sein könnten, hat Bernhard Koch noch eine weitere Sorge. „Wenn eine Ente vom Auto überfahren wird, ist das plötzlich alles gar nicht mehr so süß“, sagt er. Und schon gar nicht, wenn das Tier vor den Augen von Kindern noch ums Überleben kämpfe.

Weitere Schilder wie dieses an der Holzbrücke über die Ruhr plant die Gemeinde Bestwig nicht. Foto: Frank Selter

Aber warum verlassen die Tiere den renaturierten Bereich der Ruhr eigentlich, wenn sie dort doch gefüttert werden? „Möglicherweise war länger niemand mehr dort, der ihnen etwas zu fressen gegeben hat“, sagt Koch. „Also überfliegen die Tiere das Bahnhofsgebäude und landen ohne viel Scheu auf dem Bahnhofsvorplatz, um zu schauen, ob sie dort etwas abstauben können“.

Es reiche schon, wenn nur eine einzige Ente einmal damit Erfolg habe. Sie bringe beim nächsten Mal ein weiteres Tier mit und so komme es dann über kurz oder lang dazu, dass eine ganze Gruppe immer wieder das renaturierte Hennenohl verlasse, um sich auf den Weg zum Bahnhofsvorplatz zu machen.

Bitte nicht füttern

Auch, wenn es noch so schön und nett sei, gemeinsam mit Kindern, die Tiere zu füttern, sagt Koch, rate er eindringlich davon ab - und das nicht nur, weil Wasservögel aus Instinkt so viel fressen, wie sie nur irgendwie können, wenn sie gefüttert werden. Enten und andere Wasservögel fänden auch von ganz allein genügend Futter in der Natur.

Das sieht die Gemeinde Bestwig ganz genauso. Sie bittet vor allem darum, die Tiere nicht auf dem Bahnhofsvorplatz zu füttern. Das zu beachten sei wichtig, damit sie nicht immer wieder dort auftauchen, um sich im Ort Futter zu erbetteln.

Keine weiteren Schilder geplant

Ein generelles Fütterungsverbot per Schild im Hennenohl auszuweisen sei allerdings nicht geplant, sagt Gemeindesprecherin Angelika Beuter. Anders als im Bereich der Holzbrücke, die über die Ruhr führt. Das dortige Schild sei seinerzeit aufgehängt worden, weil genau dort eine Weile die meisten Fütterungen stattgefunden hätten. Weitere Schilder seien nicht geplant.