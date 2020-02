Sturm Sabine in Meschede: Straßensperrungen und Zugausfälle

Keine weiteren schweren Sturmnachrichten aus der Region. Es gilt weiterhin: Kein Mensch wurde verletzt, kein schwerer Sachschaden ist entstanden. In Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg blieb es in der Nacht vergleichsweise ruhig. Dreimal musste die Mescheder Wehr dennoch ausrücken.

Einsatzzentrale um 23 Uhr geschlossen

Bis gegen 23 Uhr hatten die Mescheder ihre Einsatzzentrale noch mit fünf Kameraden aufrechterhalten, zu zwei Einsätzen wurde dann nachalarmiert, berichtet Holger Peek, Löschzugführer in Meschede. Ein Einsatz war auf der A46 von Meschede in Richtung Bestwig. Dort ragten Teile des Astwerks auf die Straße, Außerdem wurde die Wehr an die Landstraße von Laer nach Calle gerufen, weil Bäume umgestürzt waren. Diese Straße ist weiterhin gesperrt.

Eine dritte Alarmierung erreichte die Wehr am Morgen, dort hatte die Brandmeldeanlage am Telekomgebäude ausgelöst - ein Fehlalarm.

Zugausfälle

Außerdem fallen am Mescheder und Bestwiger Bahnhof die Züge nach Osten in Richtung Warburg weiterhin aus. Aufgrund der Unwetterschäden könne die Bahn bundesweit im Regional- und Fernverkehr keine zuverlässige Betriebsaufnahme gewährleisten. Erst nach Sichtung der Schäden im Rahmen von Erkundungsfahrten und erforderlichen Reparaturarbeiten würden die Strecken sukzessive wieder freigegeben. Aufgrund dessen ist absehbar, dass die Störungen den ganzen Tag über andauern werden.

Schulen und Kitas in Meschede

In den Kitas haben viele Eltern ihre Kinder zu Hause gelassen, so ist am St.-Franziskus-Kindergarten nur ein Viertel der Jungen und Mädchen erschienen, wie Leiterin Nicole Erves berichtet. Das Städtische Gymnasium hatte zwar die Türen geöffnet, um Schüler aufzunehmen, die trotz der Absage gekommen waren. „Doch es kam niemand“, sagt Schulleiterin Claudia Bertels. An der Mescheder Marienschule war genau ein Kind erschienen. Das sei aber jetzt auch wieder zu Hause, hieß es dort.

Der Polizei wurden bis nachts um zwei Uhr über 70 Gefahrenstellen im gesamten HSK gemeldet. Die Feuerwehr musste etwa 100 Mal ausrücken. Bei den meisten Einsätzen handelt es sich um umgestürzte Bäume.

Streckensperrungen am Morgen

Folgende Streckensperrungen sind in unserer Region laut HSK-Pressestelle derzeit weiterhin bekannt:

L776 Heringhausen-Ramsbeck

K44 Heringhausen-Berlar

Nuttlar Alfert Richtung Föckinghausen

L776 Gellinghausen-Rimberg

L776 Westernbödefeld -Osterwald -

L840 Laer-Calle

Die Straßen werden nach dem Sturm durch die zuständigen Straßenmeistereien geräumt.

Auch weiterhin ist mit starken Windböen im Sauerland zu rechnen. Bis 12 Uhr hat der Deutsche Wetterdienst die Sturmwarnung aufrecht erhalten!