Auch in der Gemeinde Eslohe werden in diesem Jahr Straßenbauarbeiten anstehen.

Straßenbau Straßenbau in Eslohe: Was 2021 auf die Anlieger zukommt

Eslohe Welche Straßen wird die Gemeinde Eslohe in diesem Jahr auf Vordermann bringen? Das geht aus dem Straßen- und Wegekonzept vor

In der Gemeinde Eslohe sind für dieses Jahr keine Straßenbaumaßnahmen geplant, bei denen die Anlieger nach dem Kommunalabgabengesetz zur Kasse gebeten werden. Konkret nennt die Gemeinde in ihrem Straßen- und Wegebaukonzept lediglich zwei Projekte, die für das Jahr 2022 angesetzt sind. Dabei handelt es sich um Abschnitte im Heyeweg und der Hünnecke in Wenholthausen.

Substanz geschützt und erhalten

Die Gemeinde habe in den vergangenen vier bis fünf Jahren sehr erfolgreich Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Form von Oberflächenbehandlungen durchgeführt, begründet die Verwaltung die Tatsache, dass nicht mehr beitragspflichtige Projekte in Angriff genommen werden müssen.

Mit der Oberflächenbehandlung habe erreicht werden können, dass die vorhandene standfeste Substanz der Straßen geschützt und erhalten bleibt und beitragspflichtige Ausbaumaßnahmen, die in den nächsten rund fünf Jahren angestanden hätten, verschoben werden konnten.

Man werde die Entwicklung der so unterhaltenen Straßen beobachten, hat die Verwaltung angekündigt. Wenn ein Ausbau doch noch notwendig werden sollte, soll das Straßen- und Wegekonzept entsprechend angepasst werden.

Drei Projekte im Jahr 2021

Für die Anlieger voraussichtlich beitragsfrei werden drei Projekte sein, die die Gemeinde in diesem Jahr in Angriff nehmen will: eine Deckenerneuerung auf der Schultheißstraße in Eslohe ab der Einmündung Parkplatz Volksbank bis oberhalb der Einmündung Parkplatz Rathaus inklusive Kreuzungsbereich Böttenbergstraße, eine Deckenerneuerung auf der Esloher Tölckestraße ab der ersten Einfahrt zum Esselmarkt bis zur Kreuzung Tölckestraße-Kupferstraße-Kirchstraße sowie eine Deckenerneuerung auf dem St.-Rochus-Weg ab der Kreuzung St.-Rochus-Weg-Kupferstraße-Kirchstraße bis inklusive Wendeanlage Schulbusbahnhof inklusive Kreuzungsbereiche „Zum Scharfenstein“ und zu den Baugebieten „Springstraße“ und „Westenfeld“.

