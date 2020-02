Stalking-Büttenrede: Pater entschuldigt sich bei Pfarrer

Meschede. Es sei nur die Zugabe am Schluss gewesen: Ein Pater kalauert in Meschede über einen Pfarrer - das gab Ärger. Jetzt folgt die Entschuldigung.

Nach einer Büttenrede beim Karneval in Meschede schlugen die Wogen hoch - jetzt glätten sie sich wieder. Pater Reinald Rickert von der Abtei Königsmünster hatte vor der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Meschede-Nord eine Episode über seinen Amtsbruder Pfarrer Michael Hammerschmidt zum Besten gegeben.

Seit Jahren belästigt

Was vor allem bei dem Betroffenen thematisch nicht gut ankam: Der Seelsorger aus Freienohl wird seit Jahren von einer Frau verfolgt und belästigt. Der Stalking-Fall sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und TV-Berichte.

In Rücksprache mit Abt Aloysius Althaus teilte Pater Reinald jetzt mit: „Die gesamte sorgfältig vorbereitete insgesamt 20-minütige Rede zum diesjährigen Karneval ging nicht um das Thema Stalking und nicht um Pfarrer Hammerschmidt, sondern es wurden andere Situationen aus dem Alltag aufs Korn genommen. Erst in einer spontanen Zugabe am Schluss formulierte ich einen bekannten Witz um und bezog diesen auf Pfarrer Hammerschmidt. Auch dabei war das Stalking nicht die Hauptpointe, sondern es ging um die häufig wiederkehrende Medienpräsenz von Pfarrer Hammerschmidt.“

Rheinische Karnevalsmentalität

Offenbar aber habe er mit seiner rheinischen Karnevalsmentalität Pfarrer Hammerschmidt unbeabsichtigt verletzt. Der Pater erklärte daher: „Das tut mir leid und ich möchte persönlich hiermit um Entschuldigung bitten.“