Stoßen auf die Vertragsverlängerung an: Von links Manfred Nieder (Veltins-Verkaufsleiter), Andreas Wrede (Schützenhauptmann) und Andreas Kleine (Zweiter Geschäftsführer und Kellermeister).

Brauerei St.-Georgs-Schützen in Meschede trinken weiter Veltins

Meschede. Der Vertrag ist frisch unterzeichnet - bei frisch gezapftem Pils: Die St.-Georgs-Schützen in Meschede setzen auf die Brauerei aus Grevenstein.

In Meschede setzen die St.-Georgs-Schützen weiterhin auf frisches Veltins. Der eigentlich bis zum Jahr 2023 gültige Vertrag ist jetzt frühzeitig um drei weitere Jahre bis 2026 verlängert worden. Die Bruderschaft vertraut damit bereits seit mehr als 15 Jahren auf die Brauerei Veltins.

Exklusivvertrag verlängert

Bis 2004 hatten die St.-Georgs-Schützen im regelmäßigen Turnus zwischen zwei Biermarken gewechselt, dann aber schließlich einen Exklusivvertrag mit der Brauerei Veltins geschlossen. „Für uns ist es nach wie vor die richtige Entscheidung, auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der Brauerei Veltins zu setzen“, sagt Andreas Wrede, Hauptmann der St.-Georgs-Schützen.

Die Brauerei Veltins ist mit dem Schützenwesen seit jeher fest verbunden und setzt sich vertrieblich sehr engagiert für die Vereine und Bruderschaften in der heimischen Region ein. „Wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen und die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Manfred Nieder, Verkaufsleiter Gastronomie bei Veltins. Für die nächsten sechs Jahre wird bei sämtlichen Veranstaltungen in der St.-Georgs-Halle weiterhin frisches Veltins ausgeschenkt.