Graffiti an einer Bahn: In Bestwig wurden Täter jetzt beim Sprühen beobachtet.

Polizei Sprayer flüchten am Bahnhof in Bestwig

Bestwig. Zwei Täter sind am Bestwiger Bahnhof beobachtet worden, wie sie einen Zug besprüht haben. Die Polizei in Meschede sucht nach weiteren Hinweisen.

Die Polizei in Meschede sucht nach zwei Sprayern, die in der Nacht zum Freitag einen Zug am Bestwiger Bahnhof besprüht haben.

Abgestellte Lok in Bestwig besprüht

Ein Zeuge hat die beiden Täter um 3.25 Uhr in Höhe des Stellwerks beobachtet. Die beiden besprühten dort eine abgestellte Lok. Als er die beiden Personen ansprach, flüchteten diese in Richtung des Netto-Marktes. Die beiden Tätern waren dunkel gekleidet und zwischen 1,60 bis 1,80 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.