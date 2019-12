Meschede. Angekündigt war sie so: „Das Ding wird die Weihnachtsfeier des Jahres“. Letztlich wurde die Weihnachtsdisco in Meschede allerdings ein Flop.

So leer war es bei der Weihnachtsdisco in Meschede

Ob es an zu vielen Nebenveranstaltungen oder an zu wenig Werbung lag - das ist ungewiss, aber die Besucherzahlen der Weihnachtsdisco in der St.-Georgs-Schützenhalle am Samstagabend waren kläglich.

Tanzfläche blieb leer

Blick in den Saal: Es war augenscheinlich ziemlich leer. Foto: Brigitta Bongard

Um 22.30 Uhr waren ganze 21 Gäste gekommen, und bis 1 Uhr nachts steigerte sich die Anzahl auch nur auf rund 120. Die Tanzfläche der wunderbar weihnachtlich geschmückten Schützenhalle blieb bis spät abends leer und das Personal hinter der Theke wartete vergeblich auf Bestellungen. Drei DJs spielten für zwei Dancefloors, die Tänzer blieben aber leider aus.

Über Facebook angekündigt mit „Das Ding wird die Weihnachtsfeier des Jahres“ konnte die Veranstaltung nicht wirklich als Erfolg verbucht werden.