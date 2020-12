Auf dieses Foto wird man in diesen Tagen verzichten müssen: Sternsingen wird auch in Bestwig diesmal anders sein.

Spenden So läuft die Sternsinger-Aktion 2021 in Bestwiger Gemeinden

Bestwig In den Kirchengemeinden in Bestwig wird es keine Haussammlung der Sternsinger geben. Aber es gibt Alternativen dazu.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es in diesem Jahr keine Haussammlung der Sternsinger in den Kirchengemeinden St. Andreas Velmede und Christkönig Bestwig geben. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschlossen, die Spendentüten und Segensaufkleber, ab Montag, 4. Januar, in Velmede und Bestwig auszulegen. Diese finden sich in der Apotheke Nieder und der Apotheke Prein in Bestwig sowie der Metzgerei Ernst und Bäckerei Adolph in Velmede. Natürlich liegen auch in den Kirchen in Velmede und Bestwig Spendentüten zur diesjährigen Sternsinger Aktion aus.

Für die Rückgabe der Spendentüten stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Abgabe in den Kirchen jeweils am Samstag und Sonntag (9. und 10. Januar/16. und 17. Januar) in den Zeiten von 10 Uhr bis 11 Uhr und 15 Uhr bis 16 Uhr.

Außerdem besteht die Möglichkeit ihre Spenden, bis zum 17. Januar, bei den Organisatoren der Sternsingeraktion von Velmede und Bestwig in den Briefkasten zu werfen.

Diese sind: Katja Streich - Im Hinterfeld 4. Barbara Ramspott - Gartenstraße 7. Christian Krane - Bundesstraße 69. Marietta Teutenberg - Im Wiebusch 7.

Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen muss auch das Dreikönigssingen in Ramsbeck, Berlar und Valme kontaktlos stattfinden.

Am Mittwoch, 6. Januar, – am Dreikönigstag – werden einige Kinder von Haus zu Haus gehen und Spendentütchen in die Briefkästen der Anwohner werfen. Die Spendentütchen können dann am Samstag, 9. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor der Elisabeth-Apotheke in Ramsbeck abgegeben oder alternativ in den Opferstock in der Kirche eingeworfen werden.

Alle Anwohner werden gebeten – so schwer es auch fällt – keinen Kontakt mit den Kindern aufzunehmen oder ihnen vor Ort etwas zukommen zu lassen.

In Nuttlar haben die Sternsinger Segensaufkleber und Spendentüten in den Briefkästen der Nuttlarer Haushalte verteilt. Diese können in den Sonntagsmessen vor und nach Dreikönige, am 3. und 10. Januar, bei den dort anwesenden Sternsingern abgegeben werden. Es ist auch möglich, die Spendentüten in der Woche vom 3. bis 10. Januar in die Briefkästen von Andrea Hirt, Alte Briloner Str. 1, Silvia Förster, Rüthener Str. 6, oder Rickes, Tulpenstr. 6 (Mitglieder des Kirchengemeinderates) zu bringen.