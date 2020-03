Wer in Köln oder anderen Ballungszentren einen Behördengang erledigen will, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen - und hat ohne Termin oft keine Chance. Das sieht bei uns in der Region anders aus. Wie lange man bei unseren Behörden wartet und wo ein Termin ein echter Türöffner ist.

Der Führerschein

„Wir vergeben keine Termine“, erklärt Christian Spies, Leiter der Führerscheinstelle beim Hochsauerlandkreis. „Man kommt vorbei, muss warten - oder kommt sofort dran.“ Da spiele eine Portion Glück immer mit. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt elf Minuten. Einen Geheimtipp, wann es nicht so voll ist, hat Spies leider nicht: „Gut ist es, wenn man früh kommt. Und kurz vor Mittag kann man auch schon mal so durchgehen.“

Nicht zu empfehlen seien Brückentage und Tage vor oder nach Feiertagen - „dann haben viele Menschen frei und es ist richtig viel los.“ Sind alle Unterlagen vollständig und ist die Original-Unterschrift vor Ort geleistet, wird alles nach Berlin geschickt. „Dort wird der Führerschein gedruckt“, erklärt Spies.

Drei bis vier Wochen dauert es dann, bis der neue Führerschein abgeholt werden kann. Wer ihn per Post zugeschickt bekommen möchte, zahlt dafür zwischen 6 und 10 Euro. Wer den Führerschein schneller braucht - innerhalb von drei Tagen - kann ihn per Express beantragen. Das kostet 25 Euro Zusatzgebühr.

Die Kfz-Zulassung

Auch bei der Kfz-Zulassungsstelle kann man ohne Termin einfach vorbeikommen, auch hier zieht man ein Ticket mit Warte-Nummer. „Unsere durchschnittliche Wartezeit beträgt 15 Minuten“, erklärt Thomas Braungart, Leiter der Kfz-Zulassungsstelle. Sein Tipp: „Wer über die Homepage des HSK einen Termin mit seinem Anliegen bucht, bekommt eine genaue Uhrzeit mitgeteilt, zu der man dann auch pünktlich an allen Wartenden vorbeigehen darf.“

Ein weiterer Tipp des Fachmanns: „Dienstags zwischen 13 und 13.30 Uhr kann man bei uns schon mal einfach so durchgehen.“ Stoßzeiten gebe es natürlich auch: Im Frühjahr, vor allem Ende März, und generell an jedem Monatsende. „Wir schließen auch nicht um 10 Uhr unsere Türen, wenn wir sehen, dass es voll wird“, ergänzt Braungart. In anderen Zulassungsstellen käme so etwas schon mal vor. Was er beobachtet: „Es werden immer mehr Fahrzeuge! Wohnmobile kommen hinzu, Motorräder, ein zweites, ein drittes Auto.“

Der neue Reisepass

„Reisepässe können an sechs Tagen in der Woche im Bürgerbüro des Rathauses und zusätzlich zu bestimmten Zeiten auch in Freienohl beantragt werden“, erklärt Angelika Beuter, Pressesprecherin der Stadt Meschede. Terminvereinbarungen seien nicht nötig, die Wartezeiten in der Regel kurz. Derzeit vergehen etwa drei bis vier Wochen bis man den neuen Reisepass in den Händen halten kann, abhängig von der Auftragslage in der Bundesdruckerei.

Generell sollte man sich rechtzeitig vor Reisen ins Ausland informieren, ob die vorhandenen Dokumente ausreichen oder neue beantragt werden müssen. „Vor längerer Zeit gab es mal einen Fall, in dem das Rathaus am Wochenende geöffnet wurde, um USA-Reisenden auf die Schnelle zu den notwendigen Pässen zu verhelfen. Diese haben sich von unterwegs per Postkarte bei der Mitarbeiterin bedankt“, erzählt die Pressesprecherin.

Eine Ehe anmelden

„Eine Anmeldung zur Eheschließung bedarf oftmals mindestens einer Stunde“, so Angelika Beuter. Insofern sei es ratsam, hierfür einen Termin zu vereinbaren. Die Anmeldung kann frühestens sechs Monate vor der geplanten Eheschließung erfolgen. Dann kann theoretisch ohne Wartezeit direkt nach der Anmeldung und positiver Prüfung geheiratet werden. „Das macht natürlich kaum jemand“, so Beuter. „Vielmehr werden Hochzeiten oftmals akribisch geplant und im Regelfall gibt es auch schon Überlegungen wegen eines Wunschtermines.“

Ziel der Stadt Meschede ist es, auf diesen Wunsch einzugehen. Wichtig sei es, sich im Vorfeld Gedanken um die Namensführung zu machen. Am Rande: Im Mescheder Trauzimmer hat es übrigens noch kein „Nein“ gegeben. „Eheschließungen finden aber nicht immer nur im fröhlichen Umfeld statt, sondern manchmal auch unter sehr schwierigen Umständen“, erklärt Angelika Beuter. So ereignete es sich schon, dass Menschen im Angesicht des (sehr) baldigen Lebensendes noch spontan den Wunsch äußerten, zu heiraten. Heißt, dass am Sterbebett die Ringe getauscht wurden.

Übersicht von Öffnungszeiten und Kosten

Geöffnet hat die Führerscheinstelle des HSK montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Und dienstags außerdem von 14 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten kann man am Ticket-Automaten eine Warte-Nummer ziehen - egal wie viele Leute um kurz vor 12 Uhr warten, man kommt auf jeden Fall noch an die Reihe.

Kosten für einen neuen Führerschein: 31 Euro (bei Änderungen), 44,30 Euro (Ersatz für Kartenführerschein), 50 Euro (Ersatz für Altführerschein), Umtausch altes Führerscheindokument (rosa, grau) in Kartenführerschein: 24 Euro.

Geöffnet hat die Kfz-Zulassungsstelle von montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr, außerdem ist dienstags von 7.30 bis 16 Uhr durchgehend, und ausschließlich für Privatpersonen ist auch an den Samstagen von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Kosten: Neuzulassung: 27,60 Euro, im Einzelfall fallen weitere Gebühren an. In den genannten Gebühren sind die Kosten für die Kennzeichenschilder nicht enthalten. Ein Wunschkennzeichen kann für eine zusätzliche Gebühr von 12,80 Euro reserviert werden.

Das Bürgerbüro der Stadt Meschede hat wie folgt geöffnet: Montag und Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten in Freienohl: Dienstag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.

Kosten: Der Reisepass ist, wenn jemand bei Antragstellung das 24. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, sechs Jahre gültig und die Gebühr beträgt 37,50 Euro. Ab dem 24. Lebensjahr ist der Reisepass zehn Jahre gültig und die Gebühr beträgt 60 Euro.