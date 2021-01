Silvester: Bilanz von Polizei und Rettungsdienst in Meschede

Meschede/Hochsauerlandkreis Es war eine letztlich ruhige Nacht für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Hochsauerlandkreis. melden die Leitstellen in Meschede.

Die Silvesternacht ist im Hochsauerlandkreis ruhig verlaufen - im Bereich der Polizeiwache Schmallenberg war sogar nicht ein einziger Einsatz. Das meldet die Polizei in Meschede am Neujahrsmorgen. Auch der Rettungsdienst meldet: Kein Vergleich zu den Vorjahren!

Insgesamt wurden die Polizisten in 53 Fällen in der Zeit von 18 Uhr an Silvester bis 6 Uhr an Neujahr zu Einsätzen gerufen. In der Silvesternacht 2019/20 waren es 68 Einsätze gewesen. Im Bereich der Polizeiwache. Die meisten Einsätze gab es mit 27 in Arnsberg und 12 in Winterberg. In Brilon war die Polizei in 6 Fällen unterwegs, es gab 3 Einsätze in Meschede und 2 in Sundern.

Einen ausgesprochenen Silvesterbezug führt die Polizei nur bei 15 Einsätzen an, im Vorjahr waren es noch 29.

Die Polizei musste in drei Fällen wegen Sachbeschädigungen ausrücken. In zwei weiteren Fällen wurden Strafanzeigen wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage erstattet. In Arnsberg kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt. In Brilon wurde in einem Fall gegen die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung verstoßen: Hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige durch die Polizei gefertigt.

Kein Einsatz für die Feuerwehr

In Meschede wurde ein Rollerfahrer angehalten und kontrolliert: Es stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und mit fehlendem Versicherungsschutz für den Roller unterwegs gewesen war. Zudem war der Rollerfahrer während der Fahrt alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer gefertigt. In Arnsberg wurde ebenfalls nach einer Alkoholfahrt eines Pkw-Fahrers eine Blutprobe angeordnet.

Auch das geringe Feuerwerk zeigte Wirkung: Im gesamten Kreisgebiet hat es in der Silvesternacht keinen einzigen Einsatz für die Feuerwehren gegeben. Das meldet die Kreisleitstelle des Hochsauerlandkreises in Enste. Die Rettungswagen mussten im niedrigen zweistelligen Bereich ausrücken - auch das kein Vergleich zu den Partynächten der Vergangenheit.