SGV Schmallenberg: Das Immunsystem während Corona stärken

Schmallenberg. Wie kann man in Corona-Zeiten dem Körper etwas Gutes tun? Der SGV Schmallenberg und Gesundheitspädagogin Petra Breker geben Tipps.

Der SGV Schmallenberg will in Corona-Zeiten das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte stärken. „Tauchen wir ein in die geheimnisvolle und beruhigende Atmosphäre unserer Wälder und genießen sie mit all unseren Sinnen“, schreiben die Organisatoren zum Angebot „Waldbaden“

Auf einer einfachen Wanderung über circa vier Kilometer im Waldgebiet Rehhecke-Ohlenbach werden interessante Übungen in Achtsamkeit geboten. Die bekannte Entspannungs- und Gesundheitspädagogin Petra Breker leitet dieses Übungsprogramm.

Bitte mitbringen: festes Schuhwerk sowie eine Sitzunterlage oder ein kleines Handtuch. Rucksackverpflegung ist wünschenswert. Starttag: Mittwoch, 19. August, 11 bis circa 14 Uhr, Schmallenberg-Westfeld, Hotel Waldhaus Ohlenbach. Startzeit 10.30 Uhr Weststraße 11 - Schmallenberg in Fahrgemeinschaft. Kurskosten: Erwachsene 15 Euro/Person, Kinder (ab 8) 11 Euro/Kind. Weitere Infos unter: www.meditativ-natur-erleben.de. Anmeldung erforderlich bis zum 18. August: 0151–28777139, info@meditativ-natur-erleben.net. Fahrgemeinschaftsanmeldung ab Schmallenberg: 0160-8068057, sgvSchmallenberg@gmail.com. An die Fahrgemeinschaften: bitte Mundschutz- und Nasenschutz nicht vergessen.

