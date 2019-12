Meschede. In den Parlamenten von Gemeinden, Städten und dem Kreis sitzen überwiegend Männer. Ein Seminar in Meschede möchte mehr Frauen Mut machen.

Seminar in Meschede: Frauen in die Kommunalpolitik

Wo sollen neue Bauplätze entstehen? Wie schaffen wir ausreichend Kita-Plätze? Wieviel Geld fließt in die Sanierung unserer Schulen? Fragen, über die in vielen heimischen Kommunen vor allem die Männer entscheiden, denn nach wie vor sind hier bei uns im Hochsauerlandkreis Frauen in der Kommunal- und Kreispolitik deutlich unterrepräsentiert. Mit einem Seminar möchte die Volkshochschule Hochsauerlandkreis nun Frauen Mut machen, sich vor Ortpolitisch zu engagieren.

Im Kreistag beispielsweise sind unter den insgesamt 54 Mitgliedern gerade mal 7 Frauen. Das macht eine Frauenquote von nur 13 Prozent. Auch ein Blick in die Sauerländer Stadträte zeigt, dass sie mehrheitlich in Männerhand sind. Besonders krass ist das zum Beispiel in Winterberg: Nur zwei Frauen arbeiten im Winterberger Stadtrat mit - alle übrigen 31 Mitglieder sind Männer. Im Briloner Stadtrat dagegen liegt die Frauenquote immerhin bei 23 Prozent.

Frauen motivieren und mut machen

Die heimische Volkshochschule ist eine von insgesamt 13, die an dem Projekt „Starke Frauen- starke Kommunen“ des Landesverbandes teilnehmen. Gefördert wird das Projekt durch das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichgestellung. Die beiden hauptamtlichen pädagogischen Volkshochschul-Mitarbeiterinnen Inga Bramane (Geschäftsstelle Winterberg) und Sabine Kirchhoff (Meschede) kümmern sich um die Projektkoordination. Ihr Ziel: „Wir wollen den Frauen deutlich machen, dass sie vor Ort mitbestimmen können. Das Seminar soll ihnen die Hemmschwelle nehmen, ihnen Mutmachen und direkten Erfahrungsaustausch mit Frauen ermöglichen,die in politischen Gremien bereitsaktiv sind.“

Vermittlung von Grundlagen

Das heißt aber nicht, dass jede Frau, die an dem Angebot teilnimmt, sich bei der nächsten Kommunalwahl für den Stadtrat kandidieren muss, betonen die Volkshochschul-Mitarbeiterinnen. Es geht zunächsterst mal um Information, Qualifikation und die Vermittlung von Grundlagen. Jede Teilnehmerin kann später dann selbst entscheiden, ob sie sich tatsächlich kommunalpolitischengagieren möchte.

„Ganz wichtig ist uns, dass unser Angebot parteiunabhängig und politisch neutral ist“, erklärt Sabine Kirchhoff. Inga Bramane ergänzt: „Es geht erstmal nur darum, Frauen zu interessieren und zu informieren. Wenn daraus einpolitisches Engagement hervorgeht,ist das natürlich schön.“ Das Projekt beinhaltet fünf Qualifizierungsmodule und zwei praktische Zusatz-Termine. Insgesamt erstreckt sich das Angebot der Volkshochschule über 40 Unterrichtsstunden, die in den Räumen der Volkshochschule in Meschede stattfinden.

Fünf Module

Ausdrücklich angesprochen sind Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet. Die fünf Module finden ganztägig an Samstagen zwischen Januar und Ende März statt. Eine Anmeldung ist nur für die komplette Veranstaltungsreihe möglich, aber falls jemand an einem der Termine nicht kann, sei das auch kein Problem, so die Projektkoordinatorinnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Und worum geht es inhaltlich?Unter dem Stichwort „Handlungsort Kommune“ geht es zunächst um die Grundlagen der Kommunalpolitik. Die Teilnehmerinnen lernen die Grundlagen der Kommunalpolitik kennen.

Außerdem gibt es einen Vortrag mit dem Titel „Stärkung der eigenen Kompetenzen und Motivation.“ Unter der Überschrift „Handlungsfelder und Erfolgsstrategien“soll gezeigt werden, wie Gremienarbeit funktioniert. Weitere Themen sind „Politische Kommunikation“und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem wird zum Abschluss in einem Planspiel eine Praxissituation simuliert. Dabei geht es um freies Reden,argumentieren und diskutieren.

Besuche im Landtag und im Ausschuss

Geplant ist außerdem ein Termin, an dem die Frauen zum NRW-Landtagfahren (29. Januar) und dort mit politisch aktiven Frauen sprechen können. Außerdem wird eine Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 6. Februar besucht. „Das Seminar gibt Einblick in viele spannende Bereiche und man kann für sich persönlich viel mitnehmen“, versprechen Inga Bramane und Sabine Kirchhoff. Die nächste Kommunalwahl steht am 13. September an. Vielleicht wagt sich dann die eine oder andere Frau mehr ins Kandidat/innen-Rennen.

Zur Anmeldung

Weitere Informationen zu dem Seminar gibt es ab dem 6. Dezember auf der Internet-Seite der VHS Hochsauerlandkreis: www.vhs-hsk.de - dort kann man sich auch anmelden. Eine Auftaktveranstaltung für das Seminar findet am 8. Januar statt.