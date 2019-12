Schulschließung mit weitreichenden Konsequenzen für Bestwig?

Verliert die Gemeinde mit der Sekundarschule auch ihre Eigenständigkeit? Genau diese Sorge geht aktuell in Bestwig um. Die Sorgen einiger Bestwiger, die sich schriftlich an unsere Zeitung gewendet haben, fußen auf einem Satz von Bürgermeister Ralf Péus.

Grundvoraussetzungen für die Eigenständigkeit von Kommunen

Péus hatte im Jahrbuch 2015 des Heimatbundes mehrere Seiten zur kommunalen Neugliederung in den 70er-Jahren geschrieben und die Grundvoraussetzungen für die Eigenständigkeit von Kommunen genannt. Eine davon: Ein Schulsystem, das nicht nur die Elementarstufe umfasst, sondern auch eine komplette Sekundarstufe I mit Haupt und Realschule. Und die Sekundarstufe I gibt es nach der endgültigen Schließung der Sekundarschule in ein paar Jahren in Bestwig nicht mehr. Ob das wirklich weitreichende Folgen hat? Wir haben Ralf Péus gefragt.

Kann die Schließung der Sekundarschule zur Folge haben, dass Bestwig seine Eigenständigkeit verliert?

Die Antwort ist ein eindeutiges und klares Nein. In der Tat war es so, dass vor der kommunalen Neugliederung in der ersten Hälfte der 1970-er Jahre eine Haupt- und Realschule - neben einigen anderen Faktoren - ein Kriterium für eine so genannte „A-Kommune“ war. Letztlich ging es darum, aus einer Unzahl von Kleinst-Gemeinden handlungsfähige Städte und Gemeinden zu schaffen - dafür brauchte man ebendiese Kriterien. Nur: Aktuell steht überhaupt keine kommunale Neugliederung an. Und selbst, wenn es einen solchen Prozess - vielleicht in einigen Jahrzehnten - mal wieder geben sollte: Die Kriterien müssten heute ganz andere sein als vor gut 45 Jahren. Hinzu kommt: Wir haben mit dem Berufskolleg des Bergklosters eine weiterführende Schule in der Gemeinde Bestwig, an der man mittlerweile sogar das Vollabitur ablegen kann.

Welche Voraussetzungen gelten heute für eine Eigenständigkeit?

Die kommunale Neugliederung in NRW ist seit dem Jahr 1975 abgeschlossen, eine Neuordnung der damals beschlossenen Strukturen steht nicht auf der Tagesordnung. Aus meiner Sicht besteht auch kein Bedarf an einer kommunalen Neugliederung - wir haben funktionierende Städte und Gemeinden in NRW. Insofern stellt sich auch nicht die Frage, anhand welcher Kriterien eine Neugliederung stattfinden muss.

Wie sehen denn die aktuellen Planungen für die Zukunft des Schulzentrums aus? Wer könnte dort einziehen bzw. mit wem werden Gespräche geführt?

Unser Ziel ist, das Franz-Hoffmeister-Schulzentrum als Bildungsstandort zu erhalten- und ich bin optimistisch, dass dies gelingt und wir gute Lösungen präsentieren können. Ich muss um Verständnis bitten, dass wir solche Gespräche vertraulich führen - das haben wir unseren Gesprächspartnern zugesichert. Auf allen Seiten besteht aber großes Interesse an eine konstruktiven Lösung.

Wie weit sind die Pläne denn fortgeschritten und wann ist mit einem Ergebnis zurechnen?

Wir sind in guten Gesprächen. Meine Hoffnung ist, dass wir bereits in den nächsten Wochen öffentlich machen können, wie es mit dem Bildungsstandort Schulzentrum weitergeht.