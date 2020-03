„Wir starten neu“, sagt Angelika Becker – nämlich bereits am Freitag. Nach dem Feuer am Montag öffnet ihr Café an der Le-Puy-Straße wieder.

Auch die Chefin sieht noch den Qualm

Familie Becker ist mit einem blauen Auge davongekommen: Unterm Strich war nach dem Feuer vor allem so etwas wie ein erweiterter Frühjahrsputz nötig: „Wir schauen nach vorne - und alles ist gut!“

Der Brand war am Montag in der Mittagszeit in der Tiefgarage unter der Bäckerei entstanden. Dicke Qualmwolken zogen durch die Auffahrt zwischen den beiden Gebäuden dort hinauf. Ein Passant alarmierte als erstes die Feuerwehr, auch eine Verkäuferin aus der Bäckerei rief die Feuerwehr an – und verständigte dann auch die Chefin am Hauptsitz an der Warsteiner Straße. Angelika Becker sah danach auch noch den schwarzen Qualm: „Ich habe einen Riesenschrecken bekommen - aber hallo!“

Oberlichter sind geschlossen - zum Glück

Glück im Unglück: Die Oberlichter im Café waren geschlossen - so zog der Qualm nicht in die Räume hinein. Nach dem Feuer begannen sofort die Aufräumarbeiten.

Hier im Durchgang zur Tiefgarage stieg der Qualm bei dem Feuer hoch - zum Glück nicht links in die Räume des Cafés hinein. Foto: Jürgen Kortmann

Die Mescheder Feuerwehr hatte die erste Entlüftung vorgenommen, danach kam eine Spezialfirma aus Paderborn, die die Lüftung weiterführte. Das gesamte Mobiliar des Cafés wurde ausgeräumt und sauber gemacht – es ist abwaschbar, das zahlte sich aus. Wegen der geschlossenen Oberlichter lagerte sich auch kein Ruß auf den Tapeten ab. Zum Glück.

Die ganze Mannschaft vom Café (neben Angelika Becker auch Cilly Schemme, Nina Hengsbach, Gabi Jagemann, Carina Müller, Sylvia Müller) war dann am Donnerstag noch mit dem Großreinemachen der Räumlichkeiten beschäftigt: Passanten, die vorbeikamen, wollten schon für sich einen Stuhl von draußen mit hineinnehmen, um ihren Kaffee zu trinken – da musste dann noch auf die Wiedereröffnung am Freitag vertröstet werden.

Alle Lebensmittel sind weggeworfen worden, auch der Kaffee, obwohl der verpackt gewesen ist: „Da wollen wir auf Nummer sicher gehen.“

Spezialisten reinigen alles

Am Freitag ist ab 6 Uhr wieder geöffnet, als Dankeschön für die Kunden gibt es den Kaffee für einen Euro. Vor fast drei Jahren hatte es in dem Gebäude schon einmal einen Schwelbrand gegeben: Damals musste das Café sechs Wochen schließen, weil die ganze Elektrik erneuert werden musste.

Insgesamt liegt der Schaden an dem Gebäude jetzt bei einer fünfstelligen Summe, schätzt der Hauseigentümer. Der Schaden werde von der Gebäudeversicherung gedeckt.

Beschränkt hat sich dieser Schaden auf die Tiefgarage und die verrußte Fassade im Durchgang der beiden Hausteile. In der Garage muss die verschmorte Elektrik und das Garagentor erneuert werden, die Fachfirma saugt aktuell die verrußten Wände ab, um sie danach chemisch abzuwaschen. Danach kann neu gestrichen werden.

Auch Wohnungen blieben verschont

Auch die Wohnungen in dem Haus sind vom Qualm verschont geblieben, Menschen kamen nicht zu Schaden.

In der Tiefgarage laufen die Reinigungsarbeiten. Am Ruß an der Fassade ist zu sehen, dass dahinter das brennende Auto stand. Foto: Jürgen Kortmann

Direkt über der Tiefgarage ist zwar noch die Reklame für ein Wettbüro – tatsächlich ist darin aber bereits seit Jahren eine Wohnung: Weil sich am Brandtag niemand meldete, hatte die Feuerwehr hier vorsorglich die Tür aufgebrochen, um sich zu vergewissern, dass keine Menschen in dieser Wohnung waren.

Wie berichtet, ist in der Tiefgarage laut Polizei vermutlich wegen einer Brandstiftung ein hochwertiger Sportwagen zerstört worden. Ein zweites Fahrzeug wurde noch beim Brand aus der Garage herausgefahren, ein drittes Fahrzeug in der Garage soll durch den Brand nicht beschädigt worden sein.