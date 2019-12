Bödefeld. Passend zum 50. Geburtstag gibt es Neuschnee in Bödefeld: Der Hunaulift öffnet den Rodelhang am Samstag bei freiem Eintritt. Die Jubiläumspläne.

Schnee in Schmallenberg: Hunaulift öffnet samstags Rodelhang

Das Jubiläumsfest an der Hunau in Bödefeld beginnt mit Rodelspaß: „Unser größter, ältester und wichtigster Lieferant hat an unserm Jubiläumstag ein extra Geschenk bereitet: 50 Millionen Schneeflocken“, heißt es vom Liftbetreiber aus Bödefeld. „An unserem großen Rodelhang werden morgen bis zu zehn Zentimeter Naturschnee liegen.“

Rodelhang wird geöffnet

Deswegen ist das Förderband für den Rodelhang am heutigen Samstag 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geöffnet - der Eintritt ist frei. „Schlitten können auch vor Ort ausgeliehen werden, wenn Familien oder Interessierte keinen zuhause haben.“ Ob auch weitere Tage geöffnet werden kann, ist aktuell noch nicht absehbar und von der Entwicklung des Wetters abhängig.

Kaffee, Waffeln, kalte Getränke, warme Würstchen gibt es dann für die Besucher am Hunau-Kiosk. Die Hütte ist ab 15 Uhr geöffnet. Dort findet ab 16 Uhr die offizielle Jubiläumsfeier zum 50. Jahrestag statt. „Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Die Kinder können sich im Schnee vergnügen, die Eltern und Großeltern, Geschwister und Verwandte in der Hütte“, heißt es dazu weiter.

Abends spielt eine Liveband

„Schauen sie sich in gemütlicher Atmosphäre zum Beispiel einen 50 Jahre alten Nordenauer Ski an – historische Ski-Technik aus dem Sauerland! Oder verweilen sie an der acht Meter langen Geschichtstafel mit über 100 Zeitungsausschnitten“. Abends spielt die Liveband „Almecho“ und verspricht einen unvergesslichen Abend. Vor Ort stehen 600 kostenlose Parkplätze und ein Busparkplatz für 30 Busse direkt an der Talstation zur Verfügung. „Wir freuen uns über jeden Besucher“, so Betriebsleiter Christian Lingemann.