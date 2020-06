Schmallenbergerin stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Die verletzte Schmallenbergerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Schmallenberg. Die 76-jährige Schmallenbergerin war auf der Bundesstraße 236 von Lenne in Richtung Fleckenberg unterwegs, als sie sich schwer verletzte.

Am Donnerstagabend musste eine 76-jährige Fahrradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Die Schmallenbergerin fuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Bundesstraße 236 von Lenne in Richtung Fleckenberg.

Unbekannte Gründe für Sturz

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Frau trug einen Helm. Nach der ersten Versorgung am Unfallort flog der Rettungshubschrauber die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus.

Vor wenigen Tagen war es in Fleckenberg zu einem schweren Unfall mit einem Mofa gekommen.