Als die 18-jährige Carina Hebestreit im Bus sitzt, klingelt ihr Handy. Sie wurde in der Instagram-Story des Reclam-Verlages markiert. Nur Sekunden später weiß sie dann mit Sicherheit: Sie hat es geschafft. Sie ist die Gewinnerin des bundesweiten Hörbuchwettbewerbs „Drama, Baby“ und konnte sich gegen 28 Mitbewerber aus ganz Deutschland im Finale durchsetzen. Der Gewinn: Ein großes Schulhofkonzert mit einem bekannten Sony-Künstler.

„Außerdem kann ich an einer professionellen Hörbuchproduktion mitwirken.“ Schon Ende Februar geht es für die Schmallenbergerin, die Schülerin am Gymnasium Maria König in Lennestadt ist, nach Oberbayern für die Produktion. Sie kann ihr Glück kaum fassen - und will sich auch für die enorme Unterstützung der Schule und aus ihrem Umkreis bedanken.

Knifflige Aufgabe im Finale

Angefangen hat alles mit einer ganz einfachen Idee: Mehrfach sah die 18-Jährige einen Hinweis auf den Wettbewerb in den sozialen Medien. „Wer Theater und Musicals mag und eine gute Stimme hat, konnte mitmachen.“ Spontan entschloss sie sich auch dazu, drehte zuhause ein kurzes Bewerbungsvideo und schickte es ein. Dann begann das lange Warten. „Ich dachte erst, ich hätte es nicht geschafft.“ Doch auf einmal kommen die positiven Nachrichten: Sie ist im Finale - und muss sich einer kniffligen Aufgabe stellen.

„Eigentlich dachte ich, dass Romeo und Julia oder ähnliche Klassiker bessere Chancen haben, gehört zu werden.“ Denn um zu gewinnen zählt die Anzahl der sogenannten „Streams“ - also wie oft ihre Zusammenfassung angeklickt und mindestens 30 Sekunden lang gehört wird. Im Laufe des Wettbewerbs gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und einem weiteren Teilnehmer. Am Ende dann die Gewissheit - Carina Hebestreit hat es geschafft.

500.000 Aufrufe

Die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums Maria Königin freut sich gemeinsam mit Schulleiter Fabian Borys (rechts) über den Erfolg von Carina Hebestreit (vorne Mitte) beim Hörbuchwettbewerb des Reclam-Verlages. Foto: MK / WP

„Es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass so viele Menschen sich das angehört haben.“ Denn mehr als 500.000 Aufrufe hatte ihr Hörbuch nur auf der Plattform „Spotify“. Sie hatte es - „eigentlich total einfach“ - bei einem Freund im Zimmer mit einem einfachen Mikro aufgenommen.

„Die Unterstützung aus Schmallenberg aber auch von meiner Schule hat mich überwältigt.“ Mittlerweile wird sie unterwegs sogar erkannt: „Ein kleines Mädchen sprach mich zuletzt im Bus an, ob ich nicht die mit dem Hörbuch bin“, sagt sie und lacht.

Auch an ihrer Schule in Lennestadt bekam die 18-Jährige viel Unterstützung - jetzt durfte sie per Lautsprecherdurchsage ihren Gewinn verkünden. „Da war ich sehr aufgeregt, denn so eine Durchsage ist nun mal live.“ Aber alle hätten sich mit ihr gefreut - „vor allem, weil es auch ein großes Schulkonzert mit einem bekannten Sony-Künstler gibt“, sagt sie und lacht.

Produktion in Oberbayern

Außerdem geht es für sie bereits Ende Februar nach Oberbayern, wo sie an der Produktion eines professionellen Hörbuchs teilnimmt. „Ich bin schon etwas aufgeregt“, gibt sie zu. Aber die Freude überwiegt. „Cyrano de Bergerac“ heißt das Hörbuch. Ihre Rolle wird aktuell noch besprochen. Für die Schmallenbergerin ist es das erste Mal, dass sie in einem professionellem Tonstudio steht.

„Möglich war das wirklich nur, dank der großen Unterstützung“, sagt sie. Sie ist froh über ihre spontane Entscheidung - mitmachen würde sie auf jeden Fall erneut: „Ich fand das richtig toll.“ Ihr geht es auch darum, Menschen für Literatur und Hörbücher zu interessieren. Deswegen freut sie sich über die riesige Resonanz.

>>>> Schul-Contest

In dem breit angelegten Schul-Contest suchten dieses Jahr die Schauspieler Luise Befort („Der Club der roten Bänder“), Lucas Reiber („Abikalypse“) - sie spielen ebenfalls im geplanten Hörbuch mit -sowie Moderator Alexander Mazza und Johannes Steck zusammen mit Sony Music nach den größten Talenten.

Unter Leitung des Hörbuch-Regisseurs Johannes Steck (selbst Bestseller-Sprecher) darf die Gewinnerin in einem professionellen Tonstudio u.a. an der Seite von Lucas Reiber eine Rolle für einen der größten deutschsprachigen Literaturklassiker vertonen und professionelle Coachings erfahren.