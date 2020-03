Das soziale Miteinander als wichtigster Grundstein: Monika Materne (50) aus Wenholthausen ist für die Caritas-Sozialstation in Schmallenberg verantwortlich.

Sie ist besonders auf ihr Team stolz, das ihre Arbeit mit Freude ausübt, denn die interne Zufriedenheit im Betrieb liegt ihr am Herzen.

Frau Materne, Sie leiten seit Oktober 2017 die Caritas-Sozialstation in Schmallenberg. Wie ist es dazu gekommen?

Monika Materne: Ich habe ursprünglich den Beruf der Krankenschwester gelernt und lange im Altenpflegebereich gearbeitet. Dann habe ich mich im Alter von 47 Jahren dazu entschlossen, ein Fernstudium im Bereich „Pflegedienstleitung“ zu absolvieren. Dadurch, dass ich mich mit Schmallenberg immer sehr verbunden gefühlt habe, war ich anschließend über die Stelle bei der Caritas-Sozialstation sehr froh.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit in Schmallenberg?

Mir gefällt die Arbeit in Schmallenberg sehr, weil wir ein sehr nettes Team haben. Bei mir steht das Soziale stark im Vordergrund. Wir bekommen oft viel Dankbarkeit zurück, auch von den Menschen, denen geholfen wird. Das ist ein tolles Gefühl.

Was macht die Sozialstation und welche Aufgaben übernehmen Sie?

Wir leisten ambulante Pflege zu Hause. Dazu gehört die Körper- und Behandlungspflege, die Palliativversorgung für Schwererkrankte, aber auch die Hauswirtschaft, sodass Angehörige zum Beispiel komplett entlastet werden können. Ich selbst schreibe die Dienstpläne und koordiniere das Personal. Außerdem bin ich für die Wirtschaftlichkeit der Station zuständig.

Nachdem Sie die Leitung übernommen haben, gab es bei Ihnen ein großes Mitarbeiter- und Klientenwachstum. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Nach Beginn kamen nicht nur jährlich 100 Klienten dazu, sondern auch die Mitarbeiteranzahl ist in den zweieinhalb Jahren von 27 auf 51 Personen angestiegen. Viele nehmen auch einen weiteren Weg zur Arbeit in Kauf. Ich denke, es liegt an unserer Arbeitsweise und dem sozialen Miteinander. In unserem Betrieb hat das Wort ,Wir’ eine sehr große Bedeutung. Die Mitarbeiter und ihre Zufriedenheit stehen bei uns im Vordergrund und das spiegelt sich in der Arbeit mit den Klienten wider.

Pflegeberufe standen lange Zeit wegen schlechten Arbeitsbedingungen unter Verruf. Wie steuern Sie dem entgegen?

Es gibt keine Doppeldienste in unserer Sozialstation, damit die Mitarbeiter nicht unter Belastung stehen und ihren Job mit Freude ausüben dürfen. Wir vereinbaren mit älteren Mitarbeitern auch feste Touren und sprechen die Arbeitszeiten flexibel ab.

Für wen ist der Pflegeberuf geeignet?

Im Pflegeberuf gibt es viele Facetten und Aufstiegsmöglichkeiten. Der Beruf ist für alle, die eine soziale Ader haben und Menschen aktiv helfen möchten.

Momentan haben Sie noch wenig Probleme, Mitarbeiter zu finden. Doch wie sieht es zukünftig mit Fachkräften aus?

Azubis sind heutzutage schwer zu finden, weil sich viele junge Leute allgemein nicht mehr so stark für Ausbildungsberufe interessieren. Fachkräfte aus dem Ausland zu engagieren, ist auch schwierig, weil es viele Auflagen gibt. Es wird zukünftig nicht einfach, deshalb wünsche ich mir für die Pflege mehr öffentliche Anerkennung. Ich würde mich freuen, wenn auch Schulen mehr über Ausbildungsberufe in der Pflege informieren würden.