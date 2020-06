Schmallenberger Unternehmen Transfluid expandiert in die USA

Jeffry Gilchrist intensivierte in der Produktschulung bei Transfluid in Schmallenberg sein Know-How für seinen optimalen Einsatz im Service für den US-Markt.

Das Schmallenberger Unternehmen Transfluid hat eine eigene Gesellschaft in den USA gegründet. Das hat auch Folgen für die Mitarbeiter.

Schmallenberg/Greenville. Das Technologieunternehmen Transfluid Maschinenbau produziert seine Rohrbearbeitungsmaschinen in Schmallenberg. Der Vertrieb erfolgt weltweit, wobei vor allem Kundennähe und Service in der Branche eine wichtige Rolle spielen. Ein wichtiger Markt sind die USA.

Gründung im Februar

„Um für die Kunden auf diesem Markt noch schneller und bessere Lösungen finden zu können, haben wir in Greenville (South Carolina) im Februar eine Gesellschaft gegründet“, erklärt Stefanie Flaeper Geschäftsführerin Marketing/Vertrieb bei Transfluid. „Nachdem wir ein passendes Gebäude gefunden hatten, konnten wir starten.

“

Die Niederlassung umfasst mehr als 900 Quadratmeter. In dem modernen Gebäudekomplex befinden sich Büros, ein Ersatzteillager und ein Showroom. Das qualifizierte Personal ist teils seit Jahrzehnten mit dem Technologieunternehmen verbunden und kümmert sich mit Herzblut um die Vertriebs- und Serviceaktivitäten. Die Mitarbeiter betreuen die Kunden fachmännisch von der Anfrage bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage. Durch die langjährige Erfahrung finden sie optimale Lösungen und unterstützen die Transfluid-Kunden in den USA bei sämtlichen vertrieblichen Aktivitäten.

In der neuen Niederlassung von Transfluid in den USA befinden sich auf über 900 Quadratmetern ein Ersatzteillager, ein Showroom und moderne Büroräume. Foto: © transfluid

Um diesen Service bieten zu können, verbessern die Mitarbeiter ihr Know-how im Mutterwerk in Schmallenberg mit intensiven Produkt- und Service-Schulungen

Einer von den ausgewählten ist Jeffry Gilchrist aus den USA. „Die Zeit in Schmallenberg war sehr interessant und ich habe so viel gelernt, dass ich in Greenville nun die besten Lösungen finden kann“, berichtet der gebürtige US-Amerikaner. Er erhielt in Schmallenberg Einblicke in die aktuelle Software und mechanische Neuheiten, pflegte bestehende Kontakte zu den Kollegen in Deutschland und baute so das globale Netzwerk aus.

„Denn auch der ständige Austausch von amerikanischen und deutschen Angestellten trägt zum Erfolg unserer neuen Niederlassung bei“, erklärt Flaeper. Laut Presseinformation „stärkt Transfluid durch die qualifizierten Mitarbeiter und das moderne Firmengebäude die Kundennähe in den USA und wird auch in Zukunft in den Standort investieren.“