Schmallenberger Schnee-Touristen: "Kommen wegen Instagram"

Schmallenberg Wenn auch in geringerer Zahl, kamen am Wochenende wieder Schnee-Touristen nach Schmallenberg. Warum Instagram dabei eine Rolle spielte

Im Vergleich zu den Tagen um Weihnachten und Neujahr blieb es auf Schmallenbergs Pisten und Rodelhängen am vergangenen Wochenende ruhig. Grund dafür waren Sperrungen der Hänge und Betretungsverbote, das konsequente Auftreten von Polizei und Ordnungsamt und die kollektive Bitte an Touristen, nicht anzureisen.

Einige Touristen kamen aber doch, der Großteil aus dem Ruhrgebiet und aus Ostwestfalen. Während einige von den Bitten, nicht anzureisen, nichts gehört haben wollten, sagten andere, dass Verbote nichts bringen würden: "Man müsste die Touristen-Ströme einfach organisieren, statt alles zu schließen. Außerdem kann man hier gut die Abstände einhalten, zudem sind wir alle an der frischen Luft."

Mit Smartphone in der Schneelandschaft

Auffällig häufig fiel bei den jungen Schneetouristen die Aussage, man sei am Wochenende "auch wegen Instagram" ins verschneite Schmallenberger Sauerland gereist. Grüppchenweise standen sie immer wieder in den malerischen Schneelandschaften und posierten mit ihren Smartphones.

Man habe auf der Plattform schöne Schneebilder gesehen, die wolle man auch sein Eigen nennen, gab eine Gruppe von jungen Damen zu, die im Bereich des Teufelslochs durch den Schnee stapfte. Eine andere Gruppe nutzte den Kofferraum ihres Wagens als Umkleidekabine, um schicke, aber eher schnee-unpassende Outfits für die Fotos auszuwählen.

Ausnahmesituation für die Region

"An sich sind Influencer oder schöne Bilder in sozialen Netzwerken eine gute Werbung für uns", erklärte Schmallenbergs Tourismus-Chefin Katja Lutter: "Momentan ist aber das Gegenteil der Fall, die vergangenen Tage waren eine Ausnahmesituation, der Super-Gau für unsere Region." Eine Ausnahmesituation, mit der man in einem solchen Maß nicht hätte rechnen können, so Lutter.

Glücklicherweise gebe es keine oder nur sehr wenige Instagram-Hotspots in Schmallenberg, das Gebiet sei dafür zu weitläufig: "Aber mit solchen Bildern animieren Influencer die Touristen natürlich, trotzdem anzureisen." In Winterberg habe das Instagram-Problem eine wesentlich größere Rolle gespielt.

Trotz des negativen Beigeschmacks wolle man das Thema Instagram als Tourismus-Behörde aber weiter forcieren: "Das ist im Normalfall eine große Hilfe, auch wenn ich beim Thema Influencer durch die letzten Woche vorsichtiger geworden bin."

Wenn sich die Lage wieder normalisiere, sei jeder Gast natürlich willkommen: "Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, sich einen einsamen Wanderparkplatz zu suchen und von dort aus zu wandern." Seitens des Tourismus habe man sich mit dem Veröffentlichen von romantischen Schneelandschaften in den sozialen Netzwerken aber auch zurückgehalten: "Auch wenn es wunderschön ist, lockt es viele Gäste an." Und Besucher-Massen könne man momentan eben nicht gebrauchen.