Schmallenberger Fußballprofi fördert Anti-Rassismus-Kampagne

Schmallenberg. Profifußballer Julian Schauerte von Preußen Münster unterstützt die Schmallenberger Christine-Koch-Schule bei „Schule ohne Rassismus“-Projekt.

Warum werden immer noch so viele Menschen täglich angegriffen und aus der Gesellschaft ausgeschlossen? Warum gibt es so viele Vorurteile gegenüber anderen Menschen? Wie können wir es schaffen, dass jeder so respektiert wird wie er ist?

Mit diesen und ähnlichen Fragen hat sich eine Schülergruppe der Christine-Koch-Schule aus den Jahrgängen 8 und 9 über ein halbes Jahr lang mit ihrer Lehrerin beschäftigt. Gemeinsam haben sie eine Schulumfrage erstellt und alle Schülerinnen und Schüler der Schule nach ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt sowie Wünschen für ein gelungenes Miteinander befragt.

Schon einmal Gewalt erlebt

Schnell stellte sich heraus, dass viele Schülerinnen und Schüler selbst schon einmal Gewalt und Ausgrenzung erlebt haben und sie aktiv etwas dagegen tun möchten. Sie wünschen sich ein respektvolles und tolerantes Miteinander, nicht nur in der Schule, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen Zusammenleben. Denn schließlich sei jeder Mensch „ein Mensch wie wir!“

Deshalb hat sich die gesamte Schulgemeinschaft auf den Weg gemacht, um „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ zu werden. Die Schüler und Lehrer der Christine-Koch-Schule haben sich mit ihren Unterschriften dazu verpflichtet, sich in Zukunft gegen jede Form der Diskriminierung, Mobbing und Gewalt zu wenden und sich aktiv für ein tolerantes und respektvolles Miteinander einzusetzen.

Zeichen nach außen

Mit dem Siegel an der Tür, das aufgrund der derzeitigen Umstände erst zu einem späteren Zeitpunkt feierlich verliehen werden kann, setzt die Christine-Koch-Schule ein starkes Zeichen nach außen.

Gleichzeitig symbolisiert das Siegel die Vernetzung mit den anderen Schulen des deutschlandweiten Netzwerkes: „Wir sind nicht alleine mit unserem Anliegen.“

Unterstützung bekommt die Schule dabei von ihrem Schulpaten Julian Schauerte. Schauerte ist nicht nur Profifußballer bei Preußen Münster und deshalb ein optimaler Pate der DFB-Partnerschule, sondern auch gebürtiger Schmallenberger.

In Zukunft aktiv werden

Und was noch viel wichtiger sei: „Er setzt sich selbstbewusst gegen Diskriminierung jeglicher Art im Profifußball ein und unterstützt die Schule begeistert bei diesem Projekt.“ Mit der Verleihung des Siegels und der Aufnahme in das Netzwerk ist die Arbeit aber nicht beendet - im Gegenteil, sie gehe erst richtig los, so die Schulgemeinde.

Denn der mutige Einsatz für ein respektvolles Miteinander ohne Ausgrenzung und Gewalt hörr niemals auf - auch nicht durch ein Siegel an der Tür. Und so werden sich die Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft intensiv mit diesen so wichtigen Themen beschäftigen und aktiv werden, auch wenn es oft Courage abverlange.

Julian Schauerte über Rassimus im Sport

Julian Schauerte: „Man hört leider immer wieder, dass es zu rassistischen Äußerungen kommt. Bei unserem Spiel Preußen Münster gegen Würzburg habe ich Rassismus live und sehr nah miterlebt. Das war das Schlimmste, was ich im Fußball erlebt habe. Aber die Reaktion von den Fans, den Spielern, den Verantwortlichen hat mir Mut und Zuversicht gegeben, dagegen vorzugehen. Deswegen freue ich mich sehr, die Haltung der Christine-Koch-Schule zu unterstützen. Multikulti ist hier seit Jahrzehnten eine Bereicherung und gemeinsam können wir bestimmt einiges bewegen.“