Schmallenberger fühlen sich um ihr Geld betrogen

„Wir fühlen uns um unser Geld betrogen“, sagt Dietrich Krämer verärgert. Und der Rentner ist damit nicht alleine, zu einem ersten Treffen der „Direktversicherungsgeschädigten“ in Schmallenberg kamen fast 70 Leute. „Das zeigt, wie groß das Problem ist“, so Krämer, der sich vor Ort für die Betroffenen stark machen will. Günter Schmidt ist selbst betroffen.

Er erzählt: „1977 habe ich eine Direktversicherung über 27 Jahre abgeschlossen - abgabenfrei. 100 DM habe ich damals monatlich eingezahlt. 2004 bekam ich dann 33.000 Euro ausgezahlt. Und dann kam der Bescheid der Krankenkasse.“ Was er ausgezahlt bekommt, ist seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2004 sozialversicherungspflichtig. Deswegen zahlt er auf den Betrag 120 Monate lang Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil an Kranken- und Pflegeversicherung. „Das waren rund 6000 Euro - und so war es in dem Vertrag vorher nicht vereinbart“, ärgert sich der Rentner. Mit ihm sind heute sieben weitere Betroffene in den Gasthof Mönig gekommen, um sich über ihren Ärger auszutauschen. Für sie steht fest: Was hier passiert ist Unrecht.

Der Hintergrund

Bernd Peitz, 49, hat solche Direktversicherungen früher in Schmallenberg verkauft, „guten Wissens“, wie er betont. „Es gab viele Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Verträge wurden alle unter Bestandsschutz verkauft. Ich habe selbst auch einen abgeschlossen. Ich war persönlich überzeugt von der Sache.“ Nach 2002 wurden die Versicherungen mit der Ankündigung vertrieben, dass bei einer Auszahlung Beiträge fällig werden könnten, 2004 kam das Gesundheitsmodernisierungsgesetz.

HINTERGRUND 40 Gruppen gibt es bundesweit Weitere Infoszum Verein gibt es auf www.dvg-ev.org Die Zahl der Regionalgruppen des DVG wächst. Mittlerweile sind es annähernd 40 bundesweit. Von Saarland bis Sachsen, von München bis Hamburg - und im Sauerland gibt es die Gruppen mittlerweile. Ein nächstes Treffen der Gruppe ist geplant. Ein Termin ist noch nicht festgelegt.

Weil aber bei den Direktversicherungen vor 2002 der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer geführt wurde, obwohl der Arbeitnehmer die Beiträge leistete, wurden diese wie Betriebsrenten behandelt. „Rückwirkend“, sagt Peitz verärgert. „Über eine ganze Generation, die jetzt nachträglich bezahlen muss“ - und das, obwohl zum Zeitpunkt der Abschlüsse etwas anderes im Gesetz zugesagt worden sei. „Die Leute sind jetzt teils sauer auf mich, weil ich das empfohlen habe.“

2015 hat sich der Verein „Direktversicherungsgeschädigte“ gegründet, er ist inzwischen auf knapp 3600 Mitglieder angewachsen. Mittlerweile gibt es auch eine Regionalgruppe „Sauerland“. „Wir wollen uns der Politik stellen“, sagt Dietrich Krämer mit fester Stimme. Er hatte sich für ein erstes Treffen in Schmallenberg eingesetzt.

Geschädigte wollen Geld zurück

Die Gruppe hat mehrere Forderungen: „Wir wollen zum einen, dass die Politik zu ihrem Fehler steht. Viele Rentner haben das Vertrauen verloren“, sagt er. Viel wichtiger aber sei ihnen: „Wir wollen, dass die Direktversicherungsverträge vor 2002, bei denen Abgabefreiheit zugesagt wurde, in den Altbestand zurückgesetzt werden.“ Heißt konkret: Dass die Rentner nach Auszahlung nicht draufzahlen sollen. Und: Die Geschädigten wollen ihr Geld zurück. „Es geht da um Milliarden, es gibt rund 6,5 Millionen Betroffene insgesamt“, so Krämer.

Er sieht die Sache ganz klar: „Wir sitzen alle in einem Boot. Aber die Politik hat 2004 ein Loch reingestochen und uns die Paddel weggenommen.“ Mehrere Klagen seien bereits gescheitert. Aber der VdK erziele aktuell gute Fortschritte, so Krämer. „Wir sind also optimistisch.“

Unterstützung von Dirk Wiese und Patrick Sensburg

Unterstützung aus der Sauerländer Politik sei den Rentnern bereits zugesagt worden: Die Sauerländer Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese (SPD) und Patrick Sensburg (CDU) wollen sich für eine Entlastung einsetzen, so Krämer. Mit Friedrich Merz ist der Bundesvorsitzende Gerhard Kieseheuer bereits im Gespräch, sagt er.