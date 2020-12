Schmallenberger Familienkarte: Extra-Geschenke wegen Corona

Schmallenberg Die Schmallenberger Familienkarte sind auf dem Weg in die rund 2500 Haushalte. Welches Extra sie in diesem Jahr für Kinder verstecken

Schmallenberg. Viele fleißige Hände waren in den vergangenen Tagen wieder dabei, die Schmallenberger Familienkarte zu verpacken. Alle rund 2500 Schmallenberger Familien erhalten kurz vor dem Weihnachtsfest die neuen Familienkarten für das kommende Jahr.

Bereits seit 2006 partizipieren alle Familien mit minderjährigen Kindern von dem besonderen „Geschenk“.

Durch die Schmallenberger Familienkarte ist es gelungen, ein umfangreiches Angebot für die Familien zu gestalten, durch das Familien unterstützt und finanziell entlastet werden, so das städtische Jugendamt. Für die Familienkarten werden jährlich rund 160.000 Euro von der Stadt zur Verfügung gestellt. Das Couponheft, welches nun in der dritten Auflage erscheint, bietet zahlreiche Angebote der örtlichen Unternehmen.

Familien können die Coupons bei den örtlichen Unternehmen, Einzelhändlern, der Gastronomie oder auch bei der Nutzung von Dienstleistungen einlösen und von zahlreichen Vorteilen profitieren. Besonders erfreulich ist, dass in diesem Jahr die Zahl der Angebote im Couponheft nochmals gesteigert werden konnten. 2021 beteiligen sich 58 Unternehmen an dem Projekt.

Die Stadt Schmallenberg bedankt sich bei allen Unternehmen für die rege Beteiligung sowie für die Unterstützung durch die Werbegemeinschaft Schmallenberg, g.u.t. Bad Fredeburg und dem Schmallenberger Sauerland Tourismus.

Neben dem Couponheft erhalten alle Kinder und Jugendlichen, welche im Stadtgebiet leben, die personalisierten Wertgutscheine. Die Wertgutscheine sind auf den Namen der Kinder ausgestellt und entsprechend ihres Alters gestaffelt:

Kinder bis 5 Jahre – 20,00 Euro

Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren – 40,00 Euro

Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren – 60,00 Euro

Die Gutscheine sind nicht übertragbar, ein Kind oder ein Jugendlicher wird der Altersgruppe zugeordnet, in der es sich am 1. Januar des Jahres befindet.

Da Corona bedingt im Jahr 2020 viele Familien nicht die Möglichkeit hatten, all ihre Wertgutscheine einzusetzen, möchte die Stadt Schmallenberg als besonderes Angebot für das Jahr 2021 jedem Kind einen Bonus-Gutschein in Höhe von 5 Euro schenken.

Die Wertgutscheine wie auch der Bonus-Gutschein können bei den Vereinen und Organisationen in der Stadt Schmallenberg eingelöst werden, wenn diese Angebote für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Freizeit, soziale oder kulturelle Bildung anbieten.

Interessierte Vereine, welche gerne Partner der Familienkarte werden möchten, können auf der städtischen Homepage das Formular einsehen. Sowohl die Couponhefte wie auch die Wertgutscheine sind ab dem 1. Januar und bis zum 31. Dezember 2021 gültig und einsetzbar.



Weitere Informationen rund um die Schmallenberger Familienkarte finden Sie auf der Homepage: https://www.schmallenberg.de/rathaus/leben-in-schmallenberg/familie-und-jugend/familienkarte/