Schmallenberger (56) bei SAT1-Show „The Biggest Loser“

Werner Baumeister aus Schmallenberg ist 56 Jahre alt und wiegt 139 Kilo. Er ist einer von 34 Bewerbern und Bewerberinnen,die im neuen Boot-Camp auf der Insel Naxos im Januar um einen von 18 Plätzen in der Abnehmsendung „The Biggest Loser“ kämpft.

„Ich mache mit, weil mein Übergewicht mich sehr im Alltag einschränkt und mir das Leben schwermacht. Ich möchte lernen, wie ich den Sport und eine richtige Ernährung in mein Leben integrieren kann.“ Der 56-Jährige, der seit mittlerweile 20 Jahren den Imbiss „Werners Top Snack“ in Schmallenberg betreibt, will wieder Kleider von der Stange und nicht mehr in Kleidergröße 4XL kaufen.

Platz im Camp erkämpfen

Teilnehmer Werner Baumeister Foto: © SAT.1

Der Startschuss fällt am Sonntag, 5. Januar, um 16.30 Uhr in SAT.1. In drei Qualifikations-Runden müssen die Teilnehmer die Experten überzeugen.

Wer sich ein T-Shirt und somit einen Platz im Camp erkämpft, sichert sich damit die Chance, in die Fußstapfen von Vorjahres-Gewinner Mario (40, Großweitzschen) zu treten.

Mit einer phänomenalen Abnahme von 101,4 Kilo (51,71 Prozent seines Ursprungsgewichts von 196,1 Kilo) errang er 2019 den Titel „The Biggest Loser“ sowie die Siegprämie von 50.000 Euro.

Das härteste Camp der Welt

In diesem Jahr will auch ein Teilnehmer aus Schmallenberg mitmischen. Werner Baumeister geht es aber nicht um den Gewinn: „Das wäre nur das Extra obendrauf. Ich bin da, um abzunehmen und etwas für meine Gesundheit zu tun.“

Beworben hat er sich selbst, nachdem er einen Aufruf im Fernsehen gesehen hat. Familie, Freunde und Angestellte stehen voll hinter der Entscheidung – „auch wenn ein paar erst mal blöd geguckt haben“, sagt Werner Baumeister.

Er erhofft sich vor allem positive Auswirkungen im Alltag: „Ich habe einen Greyhound, mit dem wir an Rennen und Meisterschaften teilnehmen. Wenn meine Frau mit ihm spazieren geht, ist sie zehn Kilometer unterwegs. Ich schaffe nur drei Kilometer, maximal fünf. Ich möchte, dass wir zusammen lange Runden gehen können.“

Neuzugang im Team

Das Trainer-Team und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (Mitte). Mit zu sehen: Trainer Ramin Abtin und Petra Arvela Foto: SAT1

Was er schon verraten kann: „Es ist wirklich das härteste Camp der Welt.“ Nach acht Jahren Andalusien öffnet das SAT.1-Abnehmcamp jetzt immer sonntags seine Pforten auf der Kykladen-Insel Naxos.

Außerdem begrüßt Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss einen Neuzugang im Trainer-Team: Neben Trainer-Urgestein Ramin Abtin (Coach seit 2013) nimmt Ex-Werder-Bremen-Fußballerin Petra Arvela (27) die 18 abnehmwilligsten Kandidaten unter ihre Fittiche.

Theiss: „Der Kampf um einen der begehrten Plätze beginnt sofort. Es gibt verschiedene Aspekte, unter denen wir Kandidaten auswählen. Wir suchen auch die Kandidaten aus, die zeigen, dass sie ein neues Leben wollen und es ohne uns nicht schaffen.“

Sechs Tonnen Gewicht verloren

Bereits über sechs Tonnen haben die Teilnehmer der vergangenen Staffeln verloren – Dr. Christine Theiss: „Es ist für unsere Kandidaten der Startpunkt in ein neues, gesünderes und glücklicheres Leben, wenn sie diese Chance nutzen.“

Trainer Ramin Abtin: „Die Kandidaten haben früher mit Essen versucht Niederlagen zu kompensieren. Wir wollen ihnen zeigen: Es gibt andere Wege Probleme zu lösen.“ Petra Arvela, Personal Trainerin in Spanien: „Auf die Zusammenarbeit mit den Kandidaten freue ich mich: Das wird toll und vor allem hart, aber das schaffen wir zusammen.“

Ob der Traum des Schmallenbergers wahr wird und er in das neue „The Biggest Loser“-Camp auf Naxos einzieht, sehen die Zuschauer erst am 5. Januar um 16.30 Uhr in SAT.1.

>>>> INFO: 13 neue Folgen ab Januar

Die neue Staffel der Abnehmshow „The Biggest Loser“startet am 5. Januar 2020 um 16.30 Uhr in SAT1 und ist dann immer sonntags um 17.30 Uhr zu sehen.

Die Show punktete laut Angaben der Pressestelle im Vorjahr mit Bestwerten von bis zu 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die 13 neuen Folgen werden produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.