Schmallenberg. Große Container auf der Straße, Handwerker im Gebäude: Aktuell hat das Ladengeschäft an der Weststraße geschlossen. Die Hintergründe.

Schmallenberg: Was ist los bei Ernsting’s Family?

Die Schaufenster sind leer, das Logo über dem Eingang ist weg, Bauarbeiter auf Leitern werkeln an der Decke, große Container stehen vor dem Ladengeschäft auf der Straße. Auf den ersten Eindruck sieht es aus, als ob die Ernsting’s Family-Filiale in Schmallenberg geschlossen hätte. Die Pressestelle des Unternehmens weist das zurück: „Es wird umgebaut und modernisiert“, heißt es dazu. Eine Wiedereröffnung folgt noch im Januar.

Wiedereröffnung noch im Januar

Nach den Umbauarbeiten öffnet die Filiale in Schmallenberg an der Weststraße 2 ab dem 24. Januar wieder ihre Pforten. „Die umgestaltete Filiale erstrahlt für die Kunden dann in neuem Glanz“, schreibt die Pressestelle dazu.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 140 Quadratmetern soll ein „modernisiertes Einkaufsparadies“ entstehen. Gebietsleiter Große Loheide erklärt dazu: „Wir wollen nur das Beste bieten.“ Durch den Umbau ist soll genau das gelingen– die Verkaufsräume werden heller und übersichtlicher gestaltet. „Als Geschenk zum Eröffnungstag bekommt jeder Kunde einen Rabatt von 20 Prozent auf das Sortiment.“