Schmallenberg: Viele Neujahrs-Gottesdienste abgesagt

Schmallenberg Finden die Messen an Silvester und Neujahr im Schmallenberger Sauerland statt? Die Entscheidungen liegen bei den einzelnen Gemeinden

"Wie schon zu Weihnachten überlassen wir es den Gremien in den einzelnen Orten, ob Gottesdienste an Silvester und Neujahr gefeiert werden oder nicht", sagt Dechant Georg Schröder. Eine Kollektiventscheidung für das komplette Schmallenberger Sauerland werde also nicht getroffen.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

Deutlich zu erkennen sei aber, dass die Zahl der Gemeinden im Pastoralverbund, die sich gegen Messfeiern entscheiden, steige. Das hänge auch mit den notwendigen Ordnerpersonal sowie den Auflagen zusammen, so Schröder.

Auf der Seite des Pastoralverbunds sind sämtliche Messen um den Jahreswechsel aufgelistet - ergänzt mit den Informationen, ob sie stattfinden oder nicht.