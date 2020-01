Schmallenberg . Auch Ideen der Schmallenberger Bürger sind gefragt: Das Holz- und Touristikzentrum soll sich zu einem „Dritten Ort“ entwickeln. Die Hintergründe.

Schmallenberg: Umgestaltung vom Holz- und Touristikzentrum

Die Stadt Schmallenberg, der Schmallenberger Sauerlandtourismus und das Regionalforstamt Oberes Sauerland laden alle Interessierten ein, um im Holz- und Touristikzentrum mit kreativen und innovativen Ideen daran zu arbeiten, wie dort ein „Dritter Ort“ – ein Kulturort mit hoher Aufenthaltsqualität – weiterentwickelt werden kann.

Kultur muss sich Herausforderungen stellen

Schmallenberg ist mit seinen 303 Quadratkilometern Fläche sehr groß und die Menschen leben überall verteilt. Dies macht es umso wichtiger, dass auch die Kultur sich den neuen Herausforderungen stellt, welche die Entwicklungen beispielsweise in Gesellschaft und Technik mit sich bringen. Im „Dritten Ort“ soll daher erprobt werden, wie Digitalität neue Zugangsformen zur Kultur, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten von Kultur schaffen kann.

„Einen ,Dritten Ort’ zu entwickeln, an dem sich die Schmallenberger wohl fühlen, zu dem sie gerne gehen und an dem sie neue kulturelle Angebote entdecken können, bedeutet auch, die Bevölkerung bei der Konzeptentwicklung mit einzubeziehen“, so Bürgermeister Bernhard Halbe.

Sinnvolle Nutzung der Ausstellungshalle

Daher laden die Projektverantwortlichen am 3. Februar 2020, 18 Uhr in das Holz- und Touristikzentrum, Poststraße 7, ein, um gemeinsam zu überlegen, wie eine sinnvolle Nutzung der Ausstellungshalle des Holz- und Touristikzentrums zukünftig aussehen kann. Wenn Sie sich von dem Projekt angesprochen fühlen und Ihre Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten an diesem Abend und vielleicht darüber hinaus einbringen möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 26. Januar 2020 unter 02972/980 232 oder sandra.salomo@schmallenberg.de an.

Der Hintergrund: Die Stadt Schmallenberg und der Schmallenberger Sauerland Tourismus haben sich 2019 erfolgreich beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für die erste Förderphase des Förderprogrammes „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung in ländlichen Räumen“ beworben. Dabei ist es das Ziel, ein Konzept zu entwickeln, wie die Ausstellungshalle des Holz- und Touristikzentrum zu einem „Dritter Ort“ werden kann.

Kulturell geprägte Einrichtung

Bei einem „Dritten Ort“ im Sinne des Programms handelt es sich im Kern um eine kulturell geprägte Einrichtung. Durch Öffnung und Vernetzung bzw. Bündelung von kulturellen Angeboten wie auch Angeboten der Bildung und Begegnung versteht sich diese Einrichtung als Ankerpunkt für kulturelle Vielfalt, als ein Beitrag der Kultur zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zur Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen und zur Stärkung von Identität. Die „Dritten Orte“ sichern und erweitern die kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum und beziehen dabei haupt- und ehrenamtliche Aktivitäten gleichermaßen ein.