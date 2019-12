Schmallenberg: Strümpfe von Falke extra zur Weihnachtszeit

Die Marke Burlington, die seit dem Jahr 2008 als eigenständige Marke zur Falke-Gruppe gehört, soll laut Werbebotschaft mit ihrer kreativ-bunten Mustervielfalt für Menschen mit einem jungen Lebensstil stehen, die ihre Individualität zum Ausdruck bringen wollen. Gerade weil sie - wie alle Burlington-Modelle - One-Size-Modelle sind, also es eine Größe für alle gibt, eignen sich die Produkte laut Falke als ideales Weihnachtsgeschenk - und damit für unseren Adventskalender, in dem sich Geschenke aus der Region befinden.

„Unter dem Motto ,We wish you a crazy Christmas’ frischen die verrückten Strümpfe jedes langweilige Outfit auf“, verspricht Falke. In jeder Herbst/Winter-Kollektion gibt es bei Burlington einige Winterspecials und Geschenkideen für Weihnachten. Die Infos zu den bunten Strümpfen im Überblick:

Wer entscheidet, wie der fertige Strumpf aussehen soll?

Die Entwürfe kommen von den Design- und Produktmanagement Teams, die bei der Entwicklung der Strümpfe Hand in Hand arbeiten. Zusammen mit der Geschäftsleitung wird dann eine Entscheidung gefällt.

Wo werden die Strümpfe verkauft - nur in Deutschland, oder auch im Ausland?

Die Strümpfe kommen europaweit aber vor allem in Frankreich England und den Niederlanden gut an. In Deutschland sind sie in vielen Einzelhandelsgeschäften zu finden. Neben den Falke-Stores, in denen es die Burlington-Produkte natürlich auch gibt, hat dieses Jahr der erste Burlington-Store in Düsseldorf seine Türen geöffnet. Die Strumpfwaren werden auch online, im Burlington Online-Shop, sowie auf diversen Plattformen angeboten.

Wie lange gibt es diese Weihnachtsstrümpfe?

In jeder Herbst/Winter-Kollektion gibt es besondere Weihnachtsspecials mit neuen Farben und Mustern, so dass es auch in diesem Jahr neue trendige Weihnachtsstrümpfe von Burlington zu verschenken gibt.

Wie viele verschiedene Motive und Farben gibt es?

Dieses Jahr gibt es fünf verschiedene weihnachtliche Produkte. Bei den Herren bringen die Burlington „Dancing Santa“, mit tanzenden Weihnachtsmännern, den nötigen Schwung ins Outfit.

Der Burlington „Believe in Santa“ räumt mit der Aufschrift „Burlington you get socks“ das Klischee aus, Strümpfe wären ein unbeliebtes Weihnachtsgeschenk und der Burlington „Nutcracker“ knackt die Schale der Schwiegermutter garantiert und ist mit seinen Nussknacker-Motiven ein Hingucker.

Alle drei Artikel gibt es in je zwei Farben.

Die Damen glänzen mit dem glitzernden Burlington „Xmas Stripe“, der durch kleine rutschhemmende Tannenbäume unter der Sohle einen zu festen Rutsch ins neue Jahr verhindert. Dieses Produkt gibt es in zwei Farben. Zudem gibt es noch ein in drei glitzernden Farben erhältliches Kurzsöckchen mit gerüschtem Rand und kleinen Schneeflocken und Zuckerstangen.

In unserem Adventskalender verlosen wir Produkte aus der Region diesmal die Burlington-Weihnachtsocke. Ein Dreier-One-Size-Paket für den Herrn und ein Dreier One-Size-Paket für die Dame. Wer Socken gewinnen möchte, schickt bitte bis Freitag um 11 Uhr eine Mail an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Dazu brauchen wir eine Angabe, ob Sie die Damen oder die Herren-Socken gewinnen wollen.

>>>HINTERGRUND

Im Jahr 1999 wurde ein Paar Socken der Kaiserin von Österreich für den Betrag von 5000 DM versteigert.

In Kanada ist das „Stocking“ eine beliebte Tradition zu Weihnachten. Dort füllt man Socken gerne mit kleinen Geschenken und verschenkt sie an Familie und Freunde.

In England ist es per Gesetz verboten, sich ohne Socken der Queen weniger als 100 Yards zu nähern.