Schmallenberg: Stadt streitet mit Bürgern über Hausanstrich

Ein etwas ungewöhnlicher Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht in Arnsberg: Es geht um einen Hausanstrich in Bad Fredeburg. Bürger hatten gegen eine baurechtliche Ordnungsverfügung der Stadt geklagt. Sie sollten „500 Euro Zwangsgeld zahlen“, wenn das Haus nicht umgestrichen wird, so Richter Joachim Pollack, weil der Hausanstrich nicht den Vorgaben aus dem Bebauungsplan entspricht. Dort sei laut Richter Pollack klar festgelegt: „Außenfront mit weißem Putz, Schiefer, Kunstschiefer oder naturfarbene Holzverkleidungen“ zu verwenden. Der Anstrich war hingegen Gelb.

Einigung im Laufe des Verfahrens

Die Kläger konnten sich mit der Stadt Schmallenberg einigen und zogen ihre Klage im Laufe des Verfahrens zurück. Dafür haben sie jetzt bis zum 31. Oktober 2023 Zeit, ihr Haus - entsprechend der Vorgaben im Bebauungsplan - umzustreichen.

Der Fall stammt eigentlich bereits aus dem Jahr 2017. Damals war es zur ersten Auseinandersetzung mit der Stadt gekommen. Für die Bewohner des Hauses in der Straße „Am Weißen Stein“ schien die baurechtliche Verfügung „unverhältnismäßig“.

Die Frist für den Umstrich sei zu kurz, über die Vorgaben des Bebauungsplanes hätten sie keine Kenntnis gehabt und zudem gebe es in der Nachbarschaft ähnliche Fälle. Richter Pollack: „Laut der Akten gibt es ein Haus im Creme-Anstrich, ein Haus mit roter Front sowie ein Haus mit gelblichem Eingangsbereich und eins mit blauen Balkonstützen.“

Immer wieder ähnliche Fälle

Die rechtliche Lage ist für ihn aber klar: „Das Risiko liegt bei den Bauherren. Auf Unkenntnis kann man sich hier nicht berufen“, betonte er und ergänzte: „Bei den Balkonstützen handelt es sich um untergeordnete Bauteile, beim roten Anstrich liegt das Grundstück außerhalb des Bebauungsplanes.“ Beides sei somit nicht vergleichbar. Insgesamt gebe es „keine vergleichbaren Verstöße in der Nachbarschaft“, so Pollack. „Ich würde sagen, dass das Haus der Kläger sich schon sehr von den anderen in der Umgebung abhebt.“

Am Verwaltungsgericht in Arnsberg ist das nicht der erste Fall, in dem es um solche Streitigkeiten geht, betonte der Richter. „Wir hatten hier schon häufiger Fälle aus dem Sauerland.“ Generell könne die Gestaltung eines Hauses von der Stadt in den Bebauungsplänen festgelegt werden, „einige Möglichkeiten werden den Bauherren dabei offen gelassen“, so Pollack.

Weitere Frist für Umstrich gesetzt

Auch in Schmallenberg sei das der Fall. Es könne zwischen unterschiedlichen Alternativen gewählt werden. Der Richter verwies im Laufe der Verhandlung auch darauf, dass es bei einer Klagerücknahme die Möglichkeit gebe, eine weitere Frist für den Umstrich des Hauses „Am Weißen Stein“ einzuräumen. Denn seit der ersten Auseinandersetzung seien bereits drei Jahre vergangen.

Der Streitwert wurde auf rund 4000 Euro beziffert für voraussichtlich beim Hausanstrich anfallende Kosten. Die Kosten des Verfahrens tragen die Bad Fredeburger. Sie zogen ihre Klage zurück. Das Verfahren gegen die Stadt wurde somit eingestellt. Das ursprünglich festgesetzte Zwangsgeld müssen die Kläger nicht zahlen.