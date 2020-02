Schmallenberg: Stadt plant Parkdeck an Stadthalle

Zu den Arbeitszeiten unter der Woche ist es oft rappelvoll - und schwierig, einen Parkplatz zu finden. Bei Veranstaltungen und großen Feiern finden viele keinen Stellplatz - schwierig wird es vor allem, wenn zusätzlich West- oder Oststraße gesperrt sind. „Es fehlt an Parkplätzen in der Innenstadt“, fasst der Technische Beigeordnete Andreas Dicke zusammen. Gerade Langzeit/Dauerparkplätze seien aktuell Mangelware. Deswegen plant die Stadt nun, ein Parkdeck auf dem Parkplatz neben der Stadthalle zu errichten. „Allerdings befinden wir uns gerade erst in der Konzeptionsphase“, so Dicke. Ziel ist es trotzdem, das Vorhaben schnellstmöglich umzusetzen: „Man merkt immer wieder, dass das Thema den Schmallenbergern und auch den Kommunalpolitikern sehr wichtig ist“, betont Dicke.

Parkdruck begegnen

Die Überlegungen zu einem Parkdeck an der Stadthalle - auf dem Parkplatz gegenüber vom Lidl am Paul-Falke-Platz - gibt es schon lange. „Sie steht auch im städtebaulichen Rahmenplan Schmallenberg 2030“, erklärt Dicke. Das Handlungskonzept wurde auf Grundlage einer Zustandsanalyse angefertigt - unter Beteiligung von Bürgern. Die Ideen wurden am Ende zusammengeschrieben - mitten darunter findet sich auch die Idee zum Parkdeck. Damit könnte dem Parkdruck im Zentrum begegnet werden.

Denn oft falle auf, dass Parkplätze fehlen. Hauptsächlich werde der bestehende Platz von Mitarbeitern der Geschäfte aus der Innenstadt genutzt, bei Veranstaltungen auch viel von Besuchern oder Touristen, so die Stadtverwaltung. „In der Freibad-Saison ist es noch schlimmer, da dann dort auch Freibadbesucher parken müssen.“

30.000 Euro für Konzept eingestellt

Dabei ist noch gar nicht genau klar, wo das neue Deck am Ende stehen wird: Die Stadt entwickelt aktuell ein Konzept gemeinsam mit einem Planungsbüro. „Für die Konzepterstellung sind 30.000 Euro im Haushalt der Stadt eingestellt“, so Dicke. Mehrere Optionen sollen jetzt noch geprüft werden. „Es gibt dort verschiedene sogenannte ,Terassen’“, erklärt der Technische Beigeordnete den Hintergrund der Planungen. „Die Grundidee ist, über eine der Terassen einen Parkdeck-Bereich drüber zu bauen.“ Bis zu 100 neue Stellplätze könnten dann dort entstehen.

Dabei solle auch darauf geachtet werden, dass sich das Parkdeck optisch in das Stadtbild einfügt. Bei der Erweiterung der Parkmöglichkeiten solle auch die wachsende Zahl/Nutzung der elektrisch bzw. hybrid betriebenen Autos berücksichtigt werden. Dafür könnten auf dem neuen Deck auch reservierte Stellplätze mit Ladesäulen entstehen. Von wo aus die Zufahrt zum neuen Deck erfolgt ist auch abhängig davon, über welcher „Terrasse“ das neue Deck angelegt wird.

Anfang der Planungen

Zu Kosten, einem Zeitplan oder ob der Parkplatz am Ende kostenpflichtig wird, kann Andreas Dicke noch nichts sagen: „Wir befinden uns erst am Anfang der Planungen.“ Der ausgearbeitete Entwurf soll dann in den politischen Gremien vorgestellt werden. Fest steht auf jeden Fall, dass die Konzeption schnellstmöglich abgeschlossen und der Bau dann relativ zeitnah beginnen sollen. „Das wäre für Schmallenberg ein echter Gewinn“, betont Dicke.