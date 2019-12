Schmallenberg: So entscheidet Volksbank beim Prämiensparen

Das Prämiensparen hat in den vergangenen Monaten für viel Ärger unter Kunden gesorgt, nachdem Sparkassen zum Teil angekündigt hatten, die Verträge zu kündigen. Die Volksbank Bigge-Lenne hat sich jetzt - auf Nachfrage unserer Zeitung - und nach interner Prüfung der bestehenden Konten, dazu entschlossen, alle Verträge weiterlaufen zu lassen. Auch wenn die Gesamtlaufzeit 25 Jahre betragen sollte und die höchste Verzinsung schon vorher erreicht ist.

Frank Segref, Marketingleiter der Volksbank Bigge-Lenne Foto: Katrin Clemens

Mehr als 6000 Kunden der Volksbank Bigge-Lenne wären betroffen

„Mehr als 6000 unserer Kunden verfügen über Bonuspläne mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren“. informiert nun Marketing-Leiter Frank Segref. „Zum Teil bestehen diese Konten seit mehr als 20 Jahren. Nach interner Prüfung haben wir uns dazu entschlossen, dass wir von einer Kündigung bei dieser Sparform absehen werden.“ Man werde damit das Versprechen an die Kunden einlösen und die fälligen Boni entsprechend auszahlen.

Alternative Sparformen vorstellen

Gleichzeitig sei es aber eine wichtige Aufgabe, den Mitgliedern und Kunden alternative Formen des Sparens zu den Niedrig- bzw. Nullzinsen auf Sparbüchern anzubieten. „Hier sehen wir in der aktuellen Situation unseren primären Beratungsauftrag.“

In der Region hatte unter anderem die Sparkasse Hochsauerland angekündigt, dass sie Teile der Konten kündigen wird. Die „Sparkasse Mitten im Sauerland“, zu der die Sparkassen Schmallenberg, Finnentrop und Meschede im Sommer fusioniert sind erklärte, die Überprüfung des Themas habe angesichts der umfangreichen Arbeiten rund um die Fusion noch nicht stattgefunden. Auch dort bleiben die Verträge vorerst weiter bestehen.

Öffnungszeiten an den Feiertagen

Gleichzeitig informiert das Institut über seine Öffnungszeiten an den Feiertagen: Geöffnet haben die Beratungszentren in Schmallenberg am 23., 27. und 30. Dezember durchgehend von 9 bis 16 Uhr. Alle weiteren Filialen schließen an diesen Tagen bereits eine Stunde früher. Das Kundenservicecenter ist jeweils von 8 bis 16 Uhr unter 02972-9700-0 erreichbar. An Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr bleiben die Beratungszentren und Filialen geschlossen. Bei Kartenverlust gilt der bekannte Sperrnotruf 116 116.