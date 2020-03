Schmallenberg: Praxis wird zum Corona-Behandlungszentrum

Mit einem Abstrichstäbchen nimmt ein Arzt eine Proben in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Meschede/Schmallenberg. Die Notfalldienstpraxis in Schmallenberg wird umgewandelt: Sie wird zu einem Corona-Behandlungszentrum. Hier die Details.

Angesichts der auch im Hochsauerlandkreis zunehmenden Coronavirus-Infektionen haben sich die Bezirksstelle Arnsberg der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), die örtlichen Gesundheitsämter und die Kliniken vor Ort gemeinsam auf eine Vielzahl struktureller Maßnahmen geeinigt. Damit soll eine adäquate Versorgung von Verdachtsfällen und Erkrankten auch weiterhin ermöglicht werden.

Neben dem obersten Ziel, weitere Infektionen zu vermeiden, sollen auf diese Weise auch die vorhandenen Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang den KVWL-Notfalldienstpraxen im Hochsauerlandkreis zu. So werden einige – vorübergehend und wo dies vertretbar erscheint – in Coronavirus-Behandlungszentren umgewandelt, um die vorhandenen Kapazitäten optimal nutzen zu können.

Anpassungen festgelegt

Im Einvernehmen mit allen Beteiligten, insbesondere den betroffenen Krankenhäusern, wurden folgende Anpassungen festgelegt:

- Die KVWL unterstützt das Corona-Diagnose- und Behandlungszentrum am Marienhospital Arnsberg personell mit zusätzlichen Ärzten.

- Die eingerichtete KVWL-Notfallpraxis am Karolinen-Hospital in Arnsberg-Hüsten bleibt für die Patienten zu den bekannten Zeiten geöffnet.

- Die KVWL-Notfalldienstpraxis Schmallenberg wird in ein Corona-Behandlungszentrum umgewandelt. Es ist zuständig für die Behandlung von erkrankten Patienten und ggf. auch für die Diagnostik von begründeten Verdachtsfällen.

- Patienten mit anderen Diagnosen, die den Notfalldienst aufsuchen, werden an andere KVWL-Notfalldienstpraxen (z.B. in Sundern oder Winterberg) oder an die umliegenden Krankenhäuser verwiesen.

- Die Versorgung in den Städten und Gemeinden Sundern, Brilon, Winterberg undMarsberg durch die dort eingerichteten KVWL-Notfalldienstpraxen bleibt zunächst unverändert.