Nach der Treffpunkt-Ära in Schmallenberg hat Eva Schöllmann nun gemeinsam mit Sascha Deußen und Noel Büchte eine Event-Agentur gegründet. Bereits seit acht Jahren arbeiten Eva Schöllmann, Sascha und Noel für Veranstaltungen wie das Volksbank-Sommerfestival in Schmallenberg zusammen. So weit – so gut. Mittlerweile haben die drei Schmallenberger aus ihrer Leidenschaft das „Besondere“ zu organisieren, ein gemeinsames Business gemacht. Zwei Firmen kooperieren deswegen ab sofort unter einem Dach: Event-Active (gegründet 2002) und Evant-Service (gegründet 2019).

Bündelung von Kompetenzen

„Die Bündelung von Kompetenzen, also fachlichem Wissen, spezifischen personellen, organisatorischen und strukturellen Ressourcen“, nennen die drei Geschäftsführer als Hauptgrund für die Kooperation.

„Wir wollen unseren Kunden eine Full-Service-Betreuung anbieten“, sagt Sascha Deußen dazu. Während Event-Active dabei hauptsächlich auf technische Fragen spezialisiert ist, kümmert sich Evant-Service um die gesamte Gastronomie sowie den Dekorationsbereich oder Mietmöbel. Denn sie beobachten auch: „Wenn für Veranstaltungen nicht mehr ein gesamtes Paket geboten wird, ist man schnell raus, der Wettbewerb ist hart.“ Für die Zukunft hat das Event-Trio innovative Pläne - auch für Schmallenberg.

Partys nicht nur noch in der Stadthalle

Sascha Deußen und Noel Büchte verbindet seit fast 20 Jahren die Musik, erzählen die beiden mit einem Grinsen. Damals hätten sie sich gedacht: „Wer Musik braucht, braucht auch Equipment“. Und so starteten die Freunde „klein“ mit ihrer Agentur „Event-Active“ in Schmallenberg. Die Nachfrage stieg. Die Agentur kann sich bis heute erfolgreich auf dem Markt behaupten.

Das Leistungsspektrum wird nun durch die Kooperation mit „Evant“ erweitert. Soll heißen: Alles aus einer Hand. Neben Licht-, Ton- und Bühnentechnik, können darüber hinaus auch die gewünschten Künstler, Bands und Live-Acts aller Art gebucht werden.

Neue Veranstaltungen nach Schmallenberg holen

Nach mehreren erfolgreichen Schlager-, und Mallorcapartys will sich die Agentur in Zukunft auch im Angebot erweitern: „Für 2020 gehen unsere Planungen in verschiedene Bereiche. Wir wollen auch Comedy-Veranstaltungen oder auch Messen nach Schmallenberg holen. Außerdem ist es unser Ziel, Events nicht nur in der Stadthalle anzubieten.“

Der Veranstaltungsservice habe da bereits etwas im Blick - „aber das bleibt eine Überraschung“, sind sich die drei einig. Erweiterungen sind auch „in der Fläche“ geplant. Heißt: Auch über Schmallenberg hinaus will das Event-Trio künftig Veranstaltungen anbieten, aber Kunden aus dem gewerblichen Bereich für die Organisation von Veranstaltungen auch beratend zur Seite stehen.

Mehr Menschen nach Schmallenberg holen

Dieses Jahr steht noch eine große Weihnachtsparty am 7. Dezember in der Stadthalle an, sagt Noel Büchte. Zu Beginn des Abends als Weihnachtsfeier, für die Firmen Tische buchen können, am späteren Abend dann mit Gala-DJ offen für alle. „Mehr wollen wir dieses Jahr nicht mehr machen. Es waren so viele Veranstaltungen in diesem Jahr, die Schmallenberger brauchen auch mal Ruhe“, sagt Eva Schöllmann und lacht.

Ziel ist es, auch Leute von außerhalb in die Stadt zu holen. „Die Leute fahren zum Feiern oder für Veranstaltungen oft auch in umliegende Orte. Wir wollen hier neue Sparten anbieten, damit auch Leute von außerhalb mal hierher kommen“, so Schöllmann.