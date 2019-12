Schmallenberg: Lehrer reisen für Projekt auf die Philippinen

2014 gab es den ersten Kontakt: Zwei jugendliche Chormitglieder des Palawan Chamber Choir von den Philippinen wohnten für einige Zeit bei Thorsten Conze. Seit dieser Zeit war der Chor mehrfach für Auftritte in Deutschland unterwegs - und kam immer wieder auch nach Schmallenberg. Der Lehrer der Christine-Koch-Schule sowie die Schulleitung waren von den Projekten des Chors - er unterstützte den Aufbau einer Schule sowie Stipendien für junge Menschen - begeistert.

„Für uns stand schnell fest, dass wir diese Arbeit unterstützen möchten“, so Conze. Zuletzt ging gesammeltes Geld an ein Projekt: An der Schule sollten Solarpaneele installiert werden, weil es dort keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt. Um sich ein Bild davon zu machen, ob das gespendete Geld ankommt, ist Thorsten Conze nun mit seinem Lehrerkollegen Stefan Wiese für zwei Wochen auf die Philippinen gereist.

Die Kooperation

Die Schmallenberger Schule hat durch Spendenläufe, „Wandern für die anderen“, den Weihnachtsmarkt, durch Pfandflaschen-Sammelaktionen und ähnliche Veranstaltungen bereits größere Spendensummen

Ein Blick auf das Gelände der Schule Foto: Privat

gesammelt und unterstützt damit seit nunmehr fast 4 Jahren unter anderem den Aufbau einer Grundschule auf den Philippinen sowie weitere gezielte Projekte des Chores, wie beispielsweise eine neue Mikrofonanlage für den Unterricht oder die vor kurzem installierten Solarpaneele.

„Diese waren nötig, da Schulmitglieder ansonsten rund zwei Stunden in die nächste größere Stadt fahren mussten, um Unterrichtsmaterial auszudrucken“, so Stefan Wiese.

Der Chor

Der Palawan Chamber Choir besteht aktuell aus rund 30 Sängerinnen und Sängern und ist ein nicht kommerzieller Chor auf den Philippinen.

Der Name stammt von der philippinischen Insel Palawan, in deren Hauptstadt Puerto Princesa City die Mitglieder leben. Auf ihrer Heimatinsel ist der Chor stark in sozialen Projekten engagiert. Mit Überschüssen aus Konzerteinnahmen finanziert er die Schul- und Studiengebühren der Mitglieder und soziale Aktivitäten.

Die Reise

Vor kurzem war die Christine-Koch-Schule dann eingeladen worden, sich vor Ort ein Bild von den Projekten zu machen: „Für uns stand außer Frage, dass wir hinfliegen werden“, so Conze.

Vor Ort müssen sie sich erst einmal an die neuen Bedingungen gewöhnen: „Erst einmal war ich natürlich von einigen Lebensverhältnissen dort total mitgenommen. Auf der anderen Seite war es das Paradies auf Erden“, schwärmt der Lehrer. „Die Fröhlichkeit, Herzlichkeit und Offenheit hat uns positiv überrascht und total begeistert.“

Rund zwei Wochen haben die beiden Lehrer auf den Philippinen verbracht. Während in einer Woche der

Die beiden Lehrer Thorsten Conze und Stefan Wiese mit Mitgliedern des Chors. Foto: Privat

Fokus auf touristischem Programm lag, wurde die zweite Woche gemeinsam mit den Chormitgliedern verbracht. Auch die Schule („Elementary School“) wurde an einem Tag besucht.

„Das war der beste Tag“, sind sich die Lehrer einig. Vor Ort seien sie von rund 70 Kindern und Eltern sowie der Schulleitung freudig empfangen worden.

„Wir haben alle gemeinsam gekocht. Es gab Hotdogs“, sagt Wiese und lacht. Auch dort sei wieder die Herzlichkeit zu spüren gewesen.

„Man hat gemerkt, dass alle sehr dankbar sind. Die Hotdogs wurden zum Teil eingepackt und mit nach Hause genommen, um es dort mit der Familie zu teilen. Wir konnten sehr gut Kontakt zu Schülern, dem Chor und den Familien knüpfen.“

Vor Ort konnten sich die Schmallenberger sich auch ein Bild von der Arbeit des Chores machen: „Hier ist wirklich viel passiert. Es ist schön zu sehen, dass man mit den Spenden konkret vor Ort helfen kann.“

Gedruckt werden könne beispielsweise aktuell vor Ort, „der lange Weg entfällt durch die Solarpaneele. Trotzdem gibt es natürlich weiter Hilfsbedarf:“

Das Fazit

Deswegen steht für die Lehrer als auch für die Schmallenberger Hauptschule fest: „Wir wollen den Chor weiter unterstützen.“ Im Optimalfall sollen Spenden für konkrete Projekte gesammelt werden.

Außerdem

Die Beteiligten vor der Schule Foto: Privat

steht vermutlich im nächsten Jahr ein erneuter Besuch des Chores in Deutschland an. „Für die Mitglieder suchen wir dann Gastfamilien, in denen die Sängerinnen und Sänger während ihres Aufenthalts hier wohnen können“, so Conze, der selbst auch 2014 zwei Jugendliche aus dem Chor bei sich aufnahm.

„Zu ihnen habe ich bis heute noch Kontakt. Durch den Chor und die Stipendien konnten sie sich super entwickeln.“ Er wünscht sich, dass sich weitere Schmallenberger finden, die die Aktion unterstützen.

Kontaktaufnahme

Wer Interesse hat, einen Sänger oder eine Sängerin des Palawan Chamber Choir bei einem nächsten Besuch in Deutschland bei sich aufzunehmen, der kann sich mit Lehrer Thorsten Conze von der Christine-Koch-Schule in Verbindung setzen.

Erreichbar ist Thorsten Conze für Interessierte unter der Email-Adresse: thorsten.conze@t-online.de.