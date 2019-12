Der Kammerchor Schmallenberg bei einem seiner Auftritte in 2018. Auch 2020 wird er wieder in St. Alexander auftreten.

Schmallenberg. Der Arbeitskreis Kirchenkonzerte Schmallenberg stellt sein Programm für 2020 vor. Paul Siepe gibt Einblicke in Programm und Kulturarbeit.

Schmallenberg: „Gute Kulturarbeit funktioniert nur im Team“

Der Arbeitskreis Kirchenkonzerte in St. Alexander Schmallenberg hat sich in diesem Jahr wieder zusammengesetzt, um ein attraktives Programm für 2020 zusammenzustellen. Federführend bei der Konzertauswahl engagiert sich seit mehreren Jahren Paul Siepe. Im Interview gibt er einen Einblick in das Programm, die Kulturarbeit vor Ort und erklärt, welche Ansprüche der Arbeitskreis an Kirchenkonzerte hat.

Sechs Veranstaltungen stehen in 2020 an - Wie wird die Auswahl für die Konzerte getroffen? Paul Siepe: Zum Teil werden Anfragen an uns gerichtet, zum Teil suchen wir aktiv selbst nach Musikern, die wir uns gut für eins der Konzerte vorstellen können. Waren unsere Konzertangebote in den Jahren 2015 und 2016 eher noch sporadischer Natur, gibt es seit 2017 eine feste Konzertreihe. Jährlich werden sechs Konzerte durchgeführt, drei im Frühjahr, drei im Herbst. Gibt es einen gewissen Anspruch, der erfüllt werden muss? Bei der Konzertauswahl schauen wir uns zunächst Kritiken vorangegangener Konzerte oder Biografien der Das Posaunenquartett OPUS4 Foto: Privat Künstler an. Es ist für uns wichtig, dass wir ein gewisses Niveau einhalten. Fester Bestandteil der Reihe ist seit Jahren der Kammerchor Schmallenberg für das Weihnachtskonzert (Anm. in diesem Jahr am 27. Dezember, 16 Uhr). Bekannt sein aus 2018 dürfte auch die Konzertorganistin und -pianistin Daria Burlak, die im kommenden Jahr erneut in Schmallenberg ein Orgelkonzert gibt. Ebenso die Sopranistin Anna Kristina Naechster, die im April zum zweiten Mal bei uns zu Gast sein wird, diesmal zusammen mit Dekanatskirchenmusiker Tobias Leschke an der Orgel. Auch der Mainzer Domorganist Prof. Daniel Beckmann hat schon zweimal in der Konzertreihe gespielt. Die Orgel in der St.-Alexander-Kirche nimmt im Programm immer wieder eine besondere Bedeutung ein. Warum? Preisverleihung Hans Peter Ervens aus Holthausen erhält Ehrenamtspreis Wir haben in St. Alexander eine wunderschöne Klais-Orgel aus dem Jahr 1944, die zuletzt 2013 restauriert wurde. Alle Organistinnen und Organisten, die wir seit 2015 eingeladen haben, waren von dem Instrument begeistert. Ebenso die Zuhörer. Deshalb finden wir es wichtig, dass die Orgel zumindest bei einigen der sechs Konzerte im Mittelpunkt steht oder zum Einsatz kommt. 2020 ist das bei drei Konzerten der Fall. Wie kommen die Veranstaltungen bei den Schmallenbergern an? Das kommt immer auf das Konzert an. Bei manchen Konzerten ist die Kirche bis zum letzten Platz besetzt, bei anderen ist die Resonanz gemischt. Das mag auch daran liegen, dass geistliche Musik oder klassische Musik nicht unbedingt ein breites Publikum anspricht. Eine feste Konzertreihe, wie wir sie anbieten, ist nicht Simone Seiler und John Corbett. Foto: Privat leicht zu etablieren. So achten wir auch darauf, uns möglichst nicht mit anderen Veranstaltungen zu überschneiden. Im Sommer zum Beispiel finden in St. Alexander keine Konzerte statt, da im Juli und August die Wormbacher Sommerkonzerte ihren festen Platz haben. Wir wollen uns schließlich nicht gegenseitig die Zuhörer abwerben (lacht). Was ist Ihr Anspruch an Konzerte? Unser Anspruch ist ganz klar. Wir wählen Künstler aus, die auf einem hohen Niveau musizieren und deren Musik dem Kirchenraum angemessen ist. Letzteres geben auch die Richtlinien für Kirchenkonzerte des Erzbistums Paderborn vor. Die Auswahl der Musikwerke und die Qualität der Darbietung muss der Würde des Kirchenraumes entsprechen. So ist z. B. eine Kirche kein Aufführungsort für Rock- oder Opernkonzerte. Anders ausgedrückt: Ein Gotteshaus ist kein Konzertsaal für beliebige Konzerte. Wie wird das Programm finanziert? Käserei Käse wird in Dornheim noch wie vor 200 Jahren produziert Wir haben leider kein eigenes Budget, werden aber vom Freundeskreis St. Alexander und der Kirchengemeinde finanziell unterstützt. Warum ist Ihnen die Kulturarbeit vor Ort wichtig? Ich habe 43 Jahre lang im Kammerchor Schmallenberg gesungen, bis Ende 2018 war ich aktiv dabei - als Dienstältester (lacht). Ich habe an hunderten Konzerten teilgenommen - als Zuhörer oder Sänger. Diese Zeit und die Musik haben mich sehr geprägt und mein kulturelles Interesse bereits in jungen Jahren geweckt. Heute - in meiner Funktion als Mitglied des Arbeitskreises Kirchenkonzerte und des Vorstandes der Kulturellen Vereinigung - habe ich die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Veranstaltungen nach Daria Burlak kommt erneut nach Schmallenberg Foto: Privat Schmallenberg zu holen. Und dann möchte ich natürlich immer mehr Menschen auch für dieses Kulturangebot begeistern. Selbstverständlich kann ich und mache ich das nicht allein; das geht nur zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Arbeitskreis bzw. im Vorstand der Kulturellen Vereinigung. Gute Kulturarbeit funktioniert nur im Team. Die Termine Folgende Konzerte in der Pfarrkirche St. Alexander sind im kommenden Jahr vorgesehen. Die Konzerte starten jeweils um 16 Uhr: 29. März: Orgelkonzert mit

der Konzertorganistin und

-pianistin Daria Burlak aus

Fröndenberg. 19. April: Konzert für Sopran und Orgel mit Anna Kristina Naechster (Sopran) und Tobias Leschke (Orgel), Dekanatsmusiker des Erzbistum Paderborns in Iserlohn. 7. Juni: Konzert für Harfe und Klarinette mit dem international konzertierenden Duo Imaginaire, der Harfenistin Simone Seiler und dem Klarinettisten John Corbett. 20. Juni: Posaunenquartett OPUS4 aus Leipzig mit Jörg Richter, Dirk Lehmann, Stephan Meiner und Wolfram Kuhnt. 11. Oktober: Konzert für Flöte und Gitarre mit dem Arie Duo mit über 300 Konzerten in Europa und Südamerika. Die Musiker: Anita Vitkoczi-Farkas und Juan Carlos Arancibia Navarro. 27. Dezember: Chorkonzert mit dem Kammerchor Schmallenberg als „Weihnachtskonzert“.