Eine 1LIVE-Party findet in der Schmallenberger Stadthalle statt.

Veranstaltung Schmallenberg: Große 1LIVE-Party in der Stadthalle

Schmallenberg . Am kommenden Wochenende findet eine 1LIVE-Party mit bekanntem DJ in der Stadthalle in Schmallenberg statt. Es gibt Karten zu gewinnen.

1LIVE - der größte Radiosender Deutschlands - kommt bald nach Schmallenberg. Am kommenden Samstag, 1. Februar, ist es soweit und 1LIVE schickt DJ Jens Gusek in die Schmallenberger Stadthalle, um dort für Stimmung zu sorgen. Er ist weit über die Grenzen des Sektors hinaus bekannt als der Mainstream-Experte im 1LIVE Club „und zuständig für die großen Sachen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Veranstalter. Mit dabei hat er für die Partygäste die perfekte Mischung aus Charts, House, Hip Hop, Black und aktuellen Tracks, „die er Euch im neuesten Mash-Up auflegt“, heißt es weiter.

Cocktailbar geplant

Einmal im Ohr, gehe die Musik direkt in die Beine. „Seid live dabei, wenn DJ Jens Gusek ab 21 Ur die Stadthalle in den größten Club des Sauerlandes verwandelt. Augen zu und tanzen!“, so die Veranstalter. Neben dem bekannten DJ kommt ein Partyfotograf, es gibt eine Cocktailbar mit coolen Drinks. Interessierte können sich jetzt noch die limitierten Tickets sichern.

„Die über 1000 Zusagen auf Facebook sprechen für sich und lassen ahnen, was da kommt“, so die Veranstalter. Tickets für 8 Euro im Vorverkauf. Los geht die große Party ab 21 Uhr in der Stadthalle Schmallenberg. Folgende Vorverkaufsstellen gibt es: Reisebüro Dünnebacke, Oststraße 7; Total Tankstelle Schmallenberg, Bahnhofstraße 37 und Online-Tickets auf www.eventbrite.com.

Wir verlosen 5 Tickets für die große Party. Um teilzunehmen einfach eine Mail mit dem Betreff „1Live“ an gewinnspiel-schmallenberg@westfalenpost.de senden. Die Gewinner werden benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag um 12 Uhr.