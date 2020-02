Nach dem Brand im Hauschmallenberg- feuerwehr unter atemschutz im vereinsheims der Vereine am Paul-Falke-Platz am Dienstagmorgen stehen jetzt die ersten Schäden fest: „Vor allem die Küche im Projekt Förderband ist komplett zerstört“, bestätigt Gerd Thiel vom Gebäudemanagement der Stadt. Er rechnet ganz grob mit Kosten im Bereich von rund 25.000 bis 30.000 Euro. Am Donnerstag findet das erste Treffen mit der Versicherung statt. Besitzer des Hauses ist die Stadt Schmallenberg. Die Stadt werde sich auch um die Sanierung kümmern, so Thiel.

Papier auf dem Herd

Die Brandursache nennt die Polizei: „Offensichtlich hat Papier auf dem Herd gebrannt“, sagt Polizeipressesprecher Holger Glaremin. Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat handele, das werde jetzt ermittelt. Ein Brandermittler sei aber nicht angefordert.

Die Räume des Projekts Förderbands, einer Jugend-Einrichtung der katholischen Kirche, sind laut Thiel zurzeit nicht nutzbar. „Überall hat sich Ruß auf die Möbel gelegt.“ Leichte Schäden gebe es auch durch Löschwasser in den Räumen der DLRG.

Das Haus der Vereine beherbergt neben DLRG und Projekt Förderband noch die Probenräume der Stadtkapelle und die Schießgruppe.

Das Feuer war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr Schmallenberg hatte es rasch unter Kontrolle.