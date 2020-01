Schmallenberg. Der türkische Imbiss „Döner Istanbul“ in der Schmallenberger Innenstadt hat geschlossen. Was passiert nun mit den leerstehenden Räumen?

Schmallenberg: Beliebter Imbiss „Döner Istanbul“ geschlossen

Beim Blick in das Ladengeschäft ist von dem alten Dönerladen nichts mehr zu erkennen: „Döner Istanbul“ an der Oststraße gegenüber vom Schützenplatz in der Schmallenberger Innenstadt hat geschlossen. Das Ladengeschäft wird aktuell ausgeräumt, Theke und Tische sind bereits abgebaut. Wie es dort nun weitergeht, ist unklar.

Hintergründe der Imbiss-Schließung sind unklar

„Döner Istanbul“ an der Oststraße in Schmallenberg Foto: Laura Handke / WP

Was nach der Schließung mit den leerstehenden Räumen geschehen soll, ist aktuell ebenfalls unklar. Auch die genauen Hintergründe zur Schließung des Türkischen Imbisses sind nicht bekannt.

Es heißt, es hätte immer wieder Probleme mit Parkplätzen und einer zugestellten Einfahrt zur Firma Falke gegeben.

Die Einfahrt zum Familienunternehmen liegt unmittelbar neben dem ehemaligen Dönerladen, in dem jahrelang türkische Spezialitäten angeboten wurden.

Parkplätze für Kunden des Imbisses gibt es vor Ort nicht. Vor dem Geschäft befindet sich eine Bushaltestelle.

Der Dönerladen war bereits seit vielen Jahren in den Räumen an der Oststraße - und bei vielen Schmallenbergern, gerade bei Jugendlichen, ein beliebter Anlaufpunkt. Die Immobilie gehört nach Informationen dieser Zeitung der Firma Falke. Die Verantwortlichen waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Tedi Filiale in der Nachbarschaft geschlossen

In unmittelbarer Nachbarschaft hatte vor einigen Monaten auch das Ladengeschäft TEDI geschlossen. Die Filiale an der Oststraße, die seit dem 2011 betrieben wurde, wurde zum Vertragsende Ende Oktober geschlossen, da sich in unmittelbarer Nähe eine weitere Filiale mit einer größeren Verkaufsfläche befindet. Auch für dieses Objekt wird aktuell noch nach einem geeigneten Nachmieter gesucht.