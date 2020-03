Schmallenberg: Asia-Restaurant mit Corona-Spruch beschmiert

In großen, grünen Buchstaben steht das Wort „Corona“ auf der Fassade des Restaurants „Asia Hin“ an der Bahnhofstraße. Wohl in der Nacht oder am späten Abend hatten Vandalen die Wände des chinesischen Restaurants in Schmallenberg beschmiert. Seit Mittwoch hat das Restaurant bereits komplett geschlossen. Der Grund: ausbleibende Besucher aufgrund des Coronavirus.

Bis April geschlossen

In einer Mailbox-Nachricht der Betreiber heißt es: „Sehr geehrte Gäste, aufgrund des mangelnden Betriebs schließen wir vorerst vom 18. März bis zum 1. April. Im Falle einer Änderung werden wir Sie darüber informieren. Ansonsten sind wir wieder am 2. April für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ihr Asia Hin-Team.“ Aufgrund der Schließung war der Besitzer des Restaurants bislang für eine Anfrage dieser Zeitung nicht zu erreichen.

Bei der Polizei im Hochsauerlandkreis liegt bislang keine Anzeige in diesem Fall vor. Das bestätigte Sprecherin Laura Burmann auf Nachfrage.